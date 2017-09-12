В Сербии ожидают шесть отремонтированных российских МиГ-29 до конца года

БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что ожидает получение шести отремонтированных МиГ-29 из России до конца текущего года, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

"До конца года прибудут МиГи, отремонтированные, покрашенные…", — цитирует РТС главу оборонного ведомства.

В начале августа Вулин напомнил "нетерпеливым", что Сербия в 2016 году уже получила от России два новых вертолета Ми-17.

Ранее сербские официальные лица заявляли, что ожидают получения российских истребителей в марте-апреле текущего года, а один из официальных представителей Минобороны Сербии Боян Зрнич в конце марта выражал надежду, что поставки произойдут в "ближайшие недели". В июле в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 к концу этого года.