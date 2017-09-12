Кадыров получил награду Совбеза за укрепление международной безопасности

ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью "За укрепление международной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник делегация Совбеза РФ во главе с Патрушевым прибыла с рабочим визитом в Грозный. Патрушев, являющийся также председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, вместе с Кадыровым открыли в Грозном крупный волейбольно-спортивный комплекс. После церемонии открытия состоялся матч между сборными Чечни и Всероссийской федерации волейбола, в котором принял участие Патрушев. Кроме того, в присутствии секретаря Совбеза глава Чечни и губернатор ЯНАО Рамзан Кадыров и Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

Глава Чечни поблагодарил Патрушева за всемерное содействие в развитии региона, в том числе и подписании соглашения.

"Мы подписали соглашение в присутствии Николая Платоновича (Патрушева), и, я думаю, он будет курировать нас, чтобы мы укрепляли братские отношения", — заявил Кадыров после подписания документа.

"Я хочу поблагодарить вас от имени чеченского народа и команды первого президента Чечни. Вы не только обеспечили безопасность в нашем регионе, вы подняли нас на новый уровень. Сегодняшнее соглашение тоже подписано благодаря вам", — подчеркнул Кадыров.

Согласно соглашению, регионы будут обмениваться опытом законотворческой деятельности, содействовать становлению, сохранению и расширению торгово-экономических связей. Также они будут способствовать осуществлению взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров на конкурентной основе, обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата, организуют выставочно-ярмарочную деятельность, в том числе продукцией АПК.