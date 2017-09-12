Кадыров получил награду Совбеза за укрепление международной безопасности

ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью "За укрепление международной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.
Глава Чечни поблагодарил Патрушева за всемерное содействие в развитии региона, в том числе и подписании соглашения.
"Мы подписали соглашение в присутствии Николая Платоновича (Патрушева), и, я думаю, он будет курировать нас, чтобы мы укрепляли братские отношения", — заявил Кадыров после подписания документа.
Согласно соглашению, регионы будут обмениваться опытом законотворческой деятельности, содействовать становлению, сохранению и расширению торгово-экономических связей. Также они будут способствовать осуществлению взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и потребительских товаров на конкурентной основе, обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата, организуют выставочно-ярмарочную деятельность, в том числе продукцией АПК.