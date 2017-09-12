С "Плесецка" запустили баллистическую ракету "Ярс"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. С космодрома "Плесецк" проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" шахтного базирования, сообщили в Минобороны России.

Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с государственного испытательного космодрома Плесецк проведен испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс" стационарного (шахтного) базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Основная цель пуска – подтверждение надежности партии ракет аналогичного класса. Экспериментальные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Поставленные цели достигнуты, задачи выполнены в полном объеме, отметили в Минобороны.

РС-24 разработана Московским институтом теплотехники. Эта ракета создана с использованием научно-технических и технологических решений, реализованных в ракетном комплексе "Тополь-М", что существенно сократило сроки и затраты на ее создание.

Данным типом ракетного комплекса оснащаются Козельское (Калужская область) и Татищевское (Саратовская область) ракетные соединения.