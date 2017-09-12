Россия реализует поставку С-400 Турции за два года, заявил эксперт

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлен в течение двух лет, заявил РИА Новости во вторник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Полагаю, что выполнение контракта будет осуществлено в достаточно сжатые сроки, с исключительно высоким качеством и Турция получит в свой арсенал серьезное оружие, которое позволит решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны в части противодействия оперативно-тактическим ракетам… В любом случае, цикл производства ЗРС С-400 составляет порядка двух лет, судя по опыту выполнения аналогичных экспортных контактов", — сказал Коротченко.
Интеграция системы госопознавания НАТО в состав ЗРС С-400, по мнению Коротченко, также не вызовет проблем.
"Что касается совместимости "свой-чужой", которые использует авиация НАТО, здесь проблем тоже не возникнет. Уже раньше, при исполнении ряда контрактов на поставку российских систем ПВО, интеграция натовских систем госопознавания проводилась и никаких проблем не было", — сказал Коротченко.
"Получив опыт эксплуатации наших С-400, Турция, возможно, в дальнейшем захочет создать интегрированную систему воздушно-космической обороны на базе российских решений в данной области. Но это уже предмет отдельных договоренностей, более тесного военно-технического и политического сотрудничества Москвы и Анкары", — добавил Коротченко.
28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ зенитная ракетная система "Триумф" была принята на вооружение российской армии. 6 августа 2007 года первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье.
Поставка С-400 Турции впервые обсуждалась на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана во время их встречи в Стамбуле 10 октября 2016 года.
Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд говорил о том, что покупка Турцией российских ЗРС вызвала бы в Пентагоне обеспокоенность.