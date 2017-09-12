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Безопасность

Россия реализует поставку С-400 Турции за два года, заявил эксперт

12:5812.09.2017
(обновлено: 13:44 12.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоеннослужащий рядом с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф. Архивное фотоВоеннослужащий рядом с зенитными ракетными комплексами С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлен в течение двух лет, заявил РИА Новости во вторник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Военный эксперт: Турция начинает ориентироваться на Россию, а не на НАТО
Ранее газета Hürriyet сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контракт на поставку ЗРС С-400 подписан и Турция внесла первый взнос. Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин также говорил о том, что контракт подписан и готовится к исполнению.

"Полагаю, что выполнение контракта будет осуществлено в достаточно сжатые сроки, с исключительно высоким качеством и Турция получит в свой арсенал серьезное оружие, которое позволит решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны в части противодействия оперативно-тактическим ракетам… В любом случае, цикл производства ЗРС С-400 составляет порядка двух лет, судя по опыту выполнения аналогичных экспортных контактов", — сказал Коротченко.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400
Подписание контракта он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве России и Турции. "Мы знаем, что в ходе обсуждений данного контракта на Турцию оказывалось серьезное давление политическое со стороны США и НАТО в целях сорвать заключение данной сделки. Однако президент Турции Эрдоган показал, что никакие формы принуждения, влияния, угроз в адрес Анкары не работают", — отметил эксперт.

Интеграция системы госопознавания НАТО в состав ЗРС С-400, по мнению Коротченко, также не вызовет проблем.

"Что касается совместимости "свой-чужой", которые использует авиация НАТО, здесь проблем тоже не возникнет. Уже раньше, при исполнении ряда контрактов на поставку российских систем ПВО, интеграция натовских систем госопознавания проводилась и никаких проблем не было", — сказал Коротченко.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото
© Фотохост БРИКС
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Кроме того, эксперт высоко оценил шансы России на реализацию дальнейших возможных соглашений на поставки систем противовоздушной обороны Турции.

"Получив опыт эксплуатации наших С-400, Турция, возможно, в дальнейшем захочет создать интегрированную систему воздушно-космической обороны на базе российских решений в данной области. Но это уже предмет отдельных договоренностей, более тесного военно-технического и политического сотрудничества Москвы и Анкары", — добавил Коротченко.

Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В ее состав входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов, каждый в составе радиолокационной станции (РЛС) и с общим количеством пусковых установок до 12; зенитные управляемые ракеты двух типов; придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ зенитная ракетная система "Триумф" была принята на вооружение российской армии. 6 августа 2007 года первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье.

Поставка С-400 Турции впервые обсуждалась на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана во время их встречи в Стамбуле 10 октября 2016 года.

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд говорил о том, что покупка Турцией российских ЗРС вызвала бы в Пентагоне обеспокоенность.

Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму. Архив
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Технические характеристики

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