Россия реализует поставку С-400 Турции за два года, заявил эксперт

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлен в течение двух лет, заявил РИА Новости во вторник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что контракт на поставку ЗРС С-400 подписан и Турция внесла первый взнос. Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин также говорил о том, что контракт подписан и готовится к исполнению.

"Полагаю, что выполнение контракта будет осуществлено в достаточно сжатые сроки, с исключительно высоким качеством и Турция получит в свой арсенал серьезное оружие, которое позволит решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны в части противодействия оперативно-тактическим ракетам… В любом случае, цикл производства ЗРС С-400 составляет порядка двух лет, судя по опыту выполнения аналогичных экспортных контактов", — сказал Коротченко.

Подписание контракта он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве России и Турции. "Мы знаем, что в ходе обсуждений данного контракта на Турцию оказывалось серьезное давление политическое со стороны США и НАТО в целях сорвать заключение данной сделки. Однако президент Турции Эрдоган показал, что никакие формы принуждения, влияния, угроз в адрес Анкары не работают", — отметил эксперт.

Интеграция системы госопознавания НАТО в состав ЗРС С-400, по мнению Коротченко, также не вызовет проблем.

"Что касается совместимости "свой-чужой", которые использует авиация НАТО, здесь проблем тоже не возникнет. Уже раньше, при исполнении ряда контрактов на поставку российских систем ПВО, интеграция натовских систем госопознавания проводилась и никаких проблем не было", — сказал Коротченко.

Кроме того, эксперт высоко оценил шансы России на реализацию дальнейших возможных соглашений на поставки систем противовоздушной обороны Турции.

"Получив опыт эксплуатации наших С-400, Турция, возможно, в дальнейшем захочет создать интегрированную систему воздушно-космической обороны на базе российских решений в данной области. Но это уже предмет отдельных договоренностей, более тесного военно-технического и политического сотрудничества Москвы и Анкары", — добавил Коротченко.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. В ее состав входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов, каждый в составе радиолокационной станции (РЛС) и с общим количеством пусковых установок до 12; зенитные управляемые ракеты двух типов; придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

28 апреля 2007 года постановлением правительства РФ зенитная ракетная система "Триумф" была принята на вооружение российской армии. 6 августа 2007 года первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в Подмосковье.

Поставка С-400 Турции впервые обсуждалась на встрече Владимира Путина и Реджепа Эрдогана во время их встречи в Стамбуле 10 октября 2016 года.

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд говорил о том, что покупка Турцией российских ЗРС вызвала бы в Пентагоне обеспокоенность.