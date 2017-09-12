Росгвардию могут полностью перевести на службу по контракту с 2025 года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Войска Росгвардии с 2025 года могут полностью перевести на службу по контракту, сообщил на брифинге начальник главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.

"В перспективе такие планы имеются, над этим мы работаем с Министерством обороны, с 2025 года все может быть переведено на контрактную службу", — сказал Мацюк.

Сейчас в Росгвардии две формы службы: по контракту и по призыву. По итогам весеннего призыва этого года росгвардейцами стали более 13 тысяч призывников.

Всего же в Росгвардии служат 340 тысяч человек, добавил Мацюк. При этом, по его словам, ведомство не планирует увеличивать специальные подразделения — СОБРа, ОМОНа, авиаотрядов и Центра специального назначения, численность сотрудников в которых составляет около 28 тысяч человек.