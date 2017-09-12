В Жуковском начались испытания двигателя Ил-112В и Ил-114

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 12 сен – РИА Новости. Летные испытания нового турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, который создается для оснащения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300, начались во вторник на базе Летно-исследовательского института имени Громова, передает корреспондент РИА Новости.

Испытания силовой установки на различных режимах и диапазонах высот проходят в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

"Программа разработки нового двигателя ТВ7-117СТ имеет большое значение для ОДК и для всей отечественной авиационной промышленности. Наша цель – получить высокоэффективный турбовинтовой двигатель мирового уровня, который станет надежной опорой как военной, так и гражданской авиации", — заявил журналистам присутствующий на испытаниях гендиректор ОДК Александр Артюхов.

ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. При этом гражданская модификация двигателя – ТВ7-117СТ-01 – станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России.

Силовая установка также будет сертифицирована в соответствии с гражданскими нормами. Более мощный в сравнении с ТВ7-117СМ, также ранее разработанным "ОДК-Климов", двигатель ТВ7-117СТ-01, в частности, позволит увеличить грузоподъемность Ил-114-300, сократить время разбега самолета.

Мощность двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3 тысячи лошадиных сил, на повышенном чрезвычайном режиме – 3,6 тысячи лошадиных сил. Данные силовые установки собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Их производство осуществляется в широкой кооперации предприятий ОДК, которая кроме "ОДК-Климов" включает Московское машиностроительное предприятие имени Чернышева", научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" и другие мощности.