На учениях на Урале военные нанесли радиоэлектронный удар по "противнику"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Военные на Урале в ходе учений нанесли радиоэлектронный удар по системам связи "противника", сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Более 1 тысячи военнослужащих Центрального военного округа приняли участие в масштабных маневрах войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Урале, задействованы до 200 единиц специальной техники", — говорится в сообщении.

"В ходе учений впервые отрабатывались вопросы выявления и подавления радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тысяч километров (расстояние от Урала до Атлантики или Индийского океана). Специалисты РЭБ… отработали нанесение радиоэлектронного удара по системам связи и управления стратегической группировки войск условного противника", — сообщает пресс-служба.

Кроме этого, военные отработали с помощью комплекса РЭБ "Москва" защиту критически важных объектов от массированного ракетного авиационного удара "противника", а также дезорганизовали управление условных диверсионно-разведывательных групп, действующих в тылу, в том числе посредством блокирования сотовой связи.