На юге России стартовали большие командно-штабные учения

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Военнослужащие 49-й общевойсковой армии на Кубани начали командно-штабные учения на местности под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности", — сказал он.

По словам Астафьева, учения проводятся на полигонах "Молькино" в Краснодарском крае, "Майкопский" в Адыгее и "Николо-Александровский" в Ставропольском крае. Офицерам управления и штабов соединений предстоит повысить навыки в проведении оперативно-тактических расчетов, а также при планировании боевых действий и управлении подразделениями.

Астафьев добавил, что на учениях отработают смену мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника. К мероприятиям также привлекаются разведка и беспилотники "Орлант-10", способные передавать картину на экран монитора.