"Папа всех боеприпасов". Чем опасно российское термобарическое оружие

Сорок четыре тонны
Термобарические боеприпасы по своему поражающему воздействию значительно отличаются от, скажем, фугасных. Объемно-детонирующая бомба при контакте с целью не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое, доли секунды спустя, поджигается специальным зарядом. В результате взрыва образуется огненный шар, создающий в эпицентре зону высокого давления. Даже при отсутствии сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает живую силу противника, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. Он "затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от взрыва термобарической бомбы или снаряда практически невозможно.
Кадры взрыва "папы всех бомб" на одном из полигонов 30-го ЦНИИ Министерства обороны России обошли все мировые СМИ. Боеприпас на учебную цель сбросил стратегический бомбардировщик Ту-160, который является на сегодняшний день самым "дальнобойным" самолетом ВКС. О тактико-технических характеристиках новой бомбы известно немного: масса взрывчатого вещества составляет около семи тонн, а мощность взрыва приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте. Оценку оружию сразу после испытаний дало высшее военное руководство.
Боевое применение
По словам российских генералов, высокая площадь поражения позволяет уменьшить стоимость боеприпаса за счет снижения требований к точности попадания. Однако, как заявил генерал армии Анатолий Корнуков, пока из средств доставки боеприпаса можно использовать только самолет. Ракет, способных нести заряд сопоставимой мощности, пока не существует. Тем не менее в России есть и другие виды объемно-детонирующего оружия.
— В России на вооружении стоит широкая номенклатура подобных боеприпасов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — От авиабомб до малогабаритных средств поражения. Под последними я имею в виду, например, реактивный пехотный огнемет "Шмель" или выстрелы ТПГ-7В для противотанкового гранатомета РПГ-7. Кроме того, термобарические боеприпасы являются штатными для тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это оружие широко применялось в локальных конфликтах последнего времени. В частности, в Сирии ТОС-1А показала высокую эффективность при уничтожении укрепленных позиций террористов.
По словам эксперта, объемно-детонирующие боеприпасы идеально подходят для уничтожения инженерных сооружений: блиндажей, бункеров, долговременных огневых точек. При этом высокую разрушительную мощь они демонстрируют и на открытой местности. В Сети есть кадры с беспилотников, демонстрирующие боевую работу батареи "Солнцепеков" в Сирии. Несколько установок за полминуты буквально засеяли взрывами ущелье, через которое боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ред) водили караваны с оружием. Впрочем, область применения таких боеприпасов довольно широка и не ограничивается борьбой с нерегулярными вооруженными формированиями.
— Объемно-детонирующие авиабомбы предназначены в основном для нанесения ударов по целям армии противника в тактической и оперативно-тактической глубине ее боевых порядков, — пояснил Виктор Мураховский. — Это пункты управления, узлы связи, стартовые позиции баллистических ракет и так далее. Боеприпас такого типа хорошо действует по небронированным целям. Парой подобных бомб можно полностью уничтожить военный аэродром — на открытой местности при взрыве дополнительно возникает сильнейшее термическое воздействие. Грубо говоря, в зоне поражения горит все, что может гореть.
Виктор Мураховский подчеркнул, что объемно-детонирующие боеприпасы имеют и недостатки. В частности, к ним можно отнести неизбирательное действие и зависимость от неблагоприятных погодных условий. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако распыляется значительно меньше. Соответственно, и эффект от взрыва гораздо слабее.
А как у них?
Применяют термобарические боеприпасы и на Западе. На вооружении Корпуса морской пехоты США, в частности, есть 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с термобарическими боеприпасами XM1060. Кроме того, во время войны в Ираке морпехи активно использовали объемно-детонирующий выстрел для противотанкового гранатомета SMAW. По сообщениям западной прессы, с помощью одного выстрела из этого оружия разведгруппе американских военных удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывающимися внутри солдатами противника.