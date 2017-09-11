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Безопасность

"Папа всех боеприпасов". Чем опасно российское термобарическое оружие

17:1011.09.2017
02600
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Спящая мощь: самое грозное оружие, ни разу не испытанное в бою
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Десять лет назад, 11 сентября 2007 года, в России впервые испытали "папу всех бомб" — так с легкой руки журналистов назвали новый авиационный вакуумный боеприпас повышенной мощности. Эта бомба на сегодняшний день остается самым грозным неядерным авиационным средством поражения. Один такой боеприпас способен уничтожить все живое в радиусе 300 метров. В боевых условиях это оружие пока не применялось, однако объемно-детонирующие снаряды, действующие по схожему принципу, давно и успешно используются российской армией. По мнению многих военных экспертов, наша страна остается в этой области мировым лидером. Чем опасны "вакуумные", или термобарические, боеприпасы — в материале РИА Новости.

Сорок четыре тонны

Термобарические боеприпасы по своему поражающему воздействию значительно отличаются от, скажем, фугасных. Объемно-детонирующая бомба при контакте с целью не просто взрывается, а распыляет аэрозольное облако горючего вещества, которое, доли секунды спустя, поджигается специальным зарядом. В результате взрыва образуется огненный шар, создающий в эпицентре зону высокого давления. Даже при отсутствии сверхзвуковой ударной волны такой взрыв эффективно поражает живую силу противника, свободно проникая в зоны, недоступные для осколочных боеприпасов. Он "затекает" в любую складку местности, за любое препятствие. Спрятаться от взрыва термобарической бомбы или снаряда практически невозможно.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России

Кадры взрыва "папы всех бомб" на одном из полигонов 30-го ЦНИИ Министерства обороны России обошли все мировые СМИ. Боеприпас на учебную цель сбросил стратегический бомбардировщик Ту-160, который является на сегодняшний день самым "дальнобойным" самолетом ВКС. О тактико-технических характеристиках новой бомбы известно немного: масса взрывчатого вещества составляет около семи тонн, а мощность взрыва приблизительно равна 44 тоннам в тротиловом эквиваленте. Оценку оружию сразу после испытаний дало высшее военное руководство.

Первые боеприпасы для беспилотников созданы в РФ
© РИА Новости
Источник: в России создали первые боеприпасы для беспилотников
— Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным оружием, — сообщил журналистам и.о. начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин. — В то же время, я хочу это особо подчеркнуть, действие этой бомбы абсолютно не загрязняет окружающую среду по сравнению с ядерным боеприпасом.

Боевое применение

По словам российских генералов, высокая площадь поражения позволяет уменьшить стоимость боеприпаса за счет снижения требований к точности попадания. Однако, как заявил генерал армии Анатолий Корнуков, пока из средств доставки боеприпаса можно использовать только самолет. Ракет, способных нести заряд сопоставимой мощности, пока не существует. Тем не менее в России есть и другие виды объемно-детонирующего оружия.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВоенные учения в Ингушетии
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Военные учения в Ингушетии

— В России на вооружении стоит широкая номенклатура подобных боеприпасов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — От авиабомб до малогабаритных средств поражения. Под последними я имею в виду, например, реактивный пехотный огнемет "Шмель" или выстрелы ТПГ-7В для противотанкового гранатомета РПГ-7. Кроме того, термобарические боеприпасы являются штатными для тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". Это оружие широко применялось в локальных конфликтах последнего времени. В частности, в Сирии ТОС-1А показала высокую эффективность при уничтожении укрепленных позиций террористов.

По словам эксперта, объемно-детонирующие боеприпасы идеально подходят для уничтожения инженерных сооружений: блиндажей, бункеров, долговременных огневых точек. При этом высокую разрушительную мощь они демонстрируют и на открытой местности. В Сети есть кадры с беспилотников, демонстрирующие боевую работу батареи "Солнцепеков" в Сирии. Несколько установок за полминуты буквально засеяли взрывами ущелье, через которое боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ред) водили караваны с оружием. Впрочем, область применения таких боеприпасов довольно широка и не ограничивается борьбой с нерегулярными вооруженными формированиями.

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© Министерство обороны РФ
Огневой удар от "Солнцепека": тяжёлая система залпового огня в действии

— Объемно-детонирующие авиабомбы предназначены в основном для нанесения ударов по целям армии противника в тактической и оперативно-тактической глубине ее боевых порядков, — пояснил Виктор Мураховский. — Это пункты управления, узлы связи, стартовые позиции баллистических ракет и так далее. Боеприпас такого типа хорошо действует по небронированным целям. Парой подобных бомб можно полностью уничтожить военный аэродром — на открытой местности при взрыве дополнительно возникает сильнейшее термическое воздействие. Грубо говоря, в зоне поражения горит все, что может гореть.

Виктор Мураховский подчеркнул, что объемно-детонирующие боеприпасы имеют и недостатки. В частности, к ним можно отнести неизбирательное действие и зависимость от неблагоприятных погодных условий. В сильный ветер, дождь или снегопад аэрозольное облако распыляется значительно меньше. Соответственно, и эффект от взрыва гораздо слабее.

А как у них?

Применяют термобарические боеприпасы и на Западе. На вооружении Корпуса морской пехоты США, в частности, есть 40-миллиметровые барабанные гранатометы MGL с термобарическими боеприпасами XM1060. Кроме того, во время войны в Ираке морпехи активно использовали объемно-детонирующий выстрел для противотанкового гранатомета SMAW. По сообщениям западной прессы, с помощью одного выстрела из этого оружия разведгруппе американских военных удалось полностью уничтожить каменное одноэтажное здание вместе со скрывающимися внутри солдатами противника.

Результат стрельбы огнемета Шмель
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
— С термобарическими боеприпасами экспериментировали и экспериментируют многие страны, — рассказал Виктор Мураховский. — Однако только нашей стране удалось добиться серьезного прогресса в этой области. У нас наиболее широкая номенклатура термобарических средств поражения. К тому же мы находимся на передовых позициях по совершенствованию смесей объемно-детонирующего действия. Это оружие не является абсолютным и универсальным. Но вероятный противник абсолютно точно будет иметь его ввиду и рассматривать как серьезную угрозу для своих солдат.

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