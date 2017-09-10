Огнем и железом: дерзкий рейд танка Т-28 по захваченному немцами Минску

МОСКВА. 10 сен – РИА Новости, Александр Хроленко. Сегодня Россия отмечает день танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей. Он был учрежден в 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР в честь заслуг бронетанковых и механизированных войск в Великой Отечественной войне. Одним из ярких эпизодов той войны стал беспрецедентный рейд экипажа советского танка Т-28 по оккупированному немецкими войсками Минску в июле 1941 года. Одиночный танк прошел по городу, сметая шквальным пушечным и пулеметным огнем боевую технику и живую силу гитлеровцев. О том, кто был в составе героического экипажа Т-28 и как развивались события в тот жаркий во всех смыслах июльский день — в материале РИА Новости.

Шел 12-й день войны

В начале июля под Березино танк Т-28 механика-водителя старшего сержанта Дмитрия Малько шел в колонне отступающих частей. После налета немецкой авиации моторный отсек получил повреждения, опытный механик-водитель сумел отремонтировать танк, но отстал от своей части.

К боевой машине у обочины подошли майор-танкист Васечкин и четыре курсанта артиллерийского училища: Николай Педан, Александр Рачицкий, Федор Наумов и Сергей, фамилия которого осталась неизвестной, — так у старшего сержанта Малько появился новый экипаж.

Войска отступали, но не все торопились в тыл. Майор Васечкин был опытным командиром, а Дмитрий Малько к 1941 году прошел уже четыре войны — Испанию, Халхин-Гол, советско-финскую, участвовал в Освободительном походе (Западная Белоруссия). Красноармейцы решили по пути на восток пересечь занятый немцами Минск. Они пополнили боезапас на брошенном складе и направились в столицу Белоруссии.

Танки Гудериана форсировали Березину в 90 километрах восточнее оккупированного Минска в начале июля, и советский Т-28 на городских улицах не привлекал особого внимания немцев, которые летом 1941-го нередко использовали трофейную бронетехнику.

Огненный прорыв

Танкисты по мосту преодолели реку Свислочь. В районе городского рынка навстречу выехала колонна немецких мотоциклистов, и Т-28 врезался в нее, расстреливая противника из пушки и четырех пулеметов. Затем экипаж уничтожил два немецких грузовика, бронетранспортер Hanomag и десятки человек личного состава у здания спиртового завода. Продвигаясь вглубь города, Т-28 давил и расстреливал гитлеровцев на улицах и в парке имени Горького (там был военный лагерь).

За время минского рейда шестеро советских танкистов уничтожили и вывели из строя около 10 танков и бронемашин противника, 14 грузовиков, три артиллерийские батареи. Немцы понесли значительные потери в живой силе — около 360 солдат и офицеров.

Отважный экипаж пересек Минск по улицам Ворошилова, Ленина, Советской, Пролетарской. Кончались снаряды и патроны, в это время и немцы наконец поняли, что происходит. Т-28 обстреляли из противотанкового орудия, но лобовая броня выдержала попадание снаряда. А ответным огнем майор Васечкин уничтожил пушку вместе с расчетом.

Т-28 почти вырвался из города, однако на окраине Минска, в районе Кальварийского кладбища был подбит фланговым огнем артиллерийской батареи и загорелся. Красноармейцы оставили машину, боевая задача к этому моменту уже была выполнена.

Судьба экипажа

Майор Васечкин покинул танк через командирский люк, отстреливался из пистолета ТТ и был убит гитлеровцами (в военных архивах много танкистов-однофамильцев, но даты не сходятся, имя и биография этого майора неизвестны). В бою погибли также курсанты Александр Рачицкий и Сергей (фамилия неизвестна). Судьбы остальных сложились по-разному. Пулеметчик правой башни курсант Николай Педан попал в плен, из которого был освобожден только через четыре года. Восстановился в армии и демобилизовался в 1946-м. Башенный заряжающий курсант Федор Наумов скрывался у местных жителей, потом перебрался к партизанам. Воевал до 1943 года. После тяжелого ранения его эвакуировали на Большую землю.

Старший сержант Малько вышел из Минска, а потом с группой отступающих пробился к своим. Сражался в танковых войсках всю войну, 16 раз горел, сменил несколько машин. Победу встретил в Восточной Пруссии, офицером, заместителем командира танковой роты. Ровно через три года после памятного рейда, 3 июля 1944 года старший лейтенант Малько оказался в освобожденном Минске и на месте давнего боя увидел остов своего Т-28…

Средний танк Т-28

Позднее, весной 1945 года американская контрразведка допрашивала взятого в плен в районе Рура немецкого майора Рудолфа Хале. В ходе допроса майор рассказал американцам, что летом 1941 года в Минске его роту с техникой почти полностью уничтожил неожиданно появившийся советский танк Т-28. Эти показания американское командование предоставило соответствующим органам Красной Армии. Впрочем, тогда рассказам танкиста Дмитрия Малько и немецкого майора Рудолфа Хале никто не поверил. Лишь в 1966 году, после того как Николай Педан подтвердил факты, за минский рейд Дмитрия Малько наградили орденом Отечественной войны I степени.

Во время немецкой оккупации и после освобождения Минска многие горожане обращали внимание на обгоревший остов советского Т-28 неподалеку от Комаровского рынка.

Возможно, слава лучшего танка Второй мировой войны Т-34 затмила судьбу боевого труженика, среднего танка Т-28, и все же в начале 40-х годов ХХ века это было грозное оружие. В 1933-1940 годах Кировский завод выпустил 503 экземпляра, Т-28 считался сильнейшим средним танком в мире, участвовал в польском походе Красной Армии и в "зимней войне" в Финляндии, где показал высокие боевые качества. Последнее боевое применение Т-28 отмечено в 1944 году.

Танк имел толщину лобовой брони 80 миллиметров, бортовой и кормовой — 40 миллиметров. Это был трехбашенный 30-тонный стальной монстр, вооруженный 76-миллиметровой пушкой и четырьмя 7,62-миллиметровыми пулеметами, с круговым сектором обстрела. Снаряд Т-28 пробивал броню толщиной до 50 миллиметров на расстоянии в 1000 метров. Авиационный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволял Т-28 двигаться со скоростью свыше 40 километров в час, успешно преодолевать рвы, эскарпы и другие заграждения. Радиостанция обеспечивала внешнюю связь на дальности до 60 километров. Экипаж — шесть человек (командир-стрелок из пулемета и одновременно заряжающий пушки, радист — второй заряжающий, наводчик, два стрелка пулеметных башен и механик-водитель).

К июню 1941 года в боевом строю РККА находились около 250 исправных танков Т-28 — огромная сила. Если бы не дезорганизация первого периода войны, если бы все танкисты могли действовать с дерзостью и мастерством майора Васечкина и старшего сержанта Малько, итоги 1941 года могли бы быть иными.