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Безопасность

Боевую машину поддержки танков "Терминатор" испытали в Сирии

22:3709.09.2017
(обновлено: 22:41 09.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" прошла испытания в боевых условиях в Сирии, сообщил на пресс-конференции на фестивале "Уралтанк" гендиректор и главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.

БМПТ Терминатор производства ОАО НПК Уралвагонзавод. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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"Уралвагонзавод" разрабатывает новые версии БМПТ "Терминатор"

"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ*. Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017", — сказал главный конструктор.

Он также отметил, что контракт с Минобороны предполагает модернизацию таков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

Первые покупатели

В четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко сообщил, что БМПТ заинтересовались Израиль и Сирия.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — заявил он.

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рогозин прокомментировал желание Сирии и Израиля купить "Терминаторы"

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал экспортный потенциал БМПТ "блестящим". "Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

В конце августа стало известно о том, что российское Минобороны закупит машину для нужд армии. Соответствующие договоренности были достигнуты на форме "Армия-2017". "Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", — заявил замминистра обороны Юрий Борисов на церемонии подписания госконтрактов.

Сирийский вояж

О первой "боевой командировке" БМПТ стало известно еще в июне. Тогда начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов продемонстрировал "Терминатор" президенту Сирии Башару Асаду во время его визита на авиабазу Хмеймим.

© REUTERS / SANAПрезидент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме
© REUTERS / SANA
Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме

На фотографии, разошедшейся по СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью. Сообщалось, что эта машина входит в состав сил, занятых в обороне российской базы.

Огонь по всем направлениям

БМПТ "Терминатор" предназначена для защиты танков от живой силы противника. В арсенале машины — две 30-миллиметровых автоматических пушки 2А42, четыре сверхзвуковых управляемых ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых  гранатомета АГ-17Д и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет.

Танк Армата на форуме Армия-2017
© Фото : Министерство обороны РФ
Форум "Армия-2017": итоги на будущее

"Терминаторы" оснащаются всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей и автоматизированной системой управления огнем в секторе 360 градусов. Комплекс вооружения управляется дистанционно и вынесен за пределы обитаемого отделения в виде минибашни.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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