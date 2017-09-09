Боевую машину поддержки танков "Терминатор" испытали в Сирии

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" прошла испытания в боевых условиях в Сирии, сообщил на пресс-конференции на фестивале "Уралтанк" гендиректор и главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.

"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ*. Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017", — сказал главный конструктор.

Он также отметил, что контракт с Минобороны предполагает модернизацию таков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

Первые покупатели

В четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко сообщил, что БМПТ заинтересовались Израиль и Сирия.

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — заявил он.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал экспортный потенциал БМПТ "блестящим". "Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

В конце августа стало известно о том, что российское Минобороны закупит машину для нужд армии. Соответствующие договоренности были достигнуты на форме "Армия-2017". "Минобороны впервые получит боевые машины поддержки танков "Терминатор" и модернизированные БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", — заявил замминистра обороны Юрий Борисов на церемонии подписания госконтрактов.

Сирийский вояж

О первой "боевой командировке" БМПТ стало известно еще в июне. Тогда начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов продемонстрировал "Терминатор" президенту Сирии Башару Асаду во время его визита на авиабазу Хмеймим.

© REUTERS / SANA Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме © REUTERS / SANA Президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме

На фотографии, разошедшейся по СМИ, запечатлена БМПТ последней модификации в песчаном камуфляже, частично накрытая маскировочной сетью. Сообщалось, что эта машина входит в состав сил, занятых в обороне российской базы.

Огонь по всем направлениям

БМПТ "Терминатор" предназначена для защиты танков от живой силы противника. В арсенале машины — две 30-миллиметровых автоматических пушки 2А42, четыре сверхзвуковых управляемых ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых гранатомета АГ-17Д и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет.

"Терминаторы" оснащаются всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей и автоматизированной системой управления огнем в секторе 360 градусов. Комплекс вооружения управляется дистанционно и вынесен за пределы обитаемого отделения в виде минибашни.

* Террористическая организация, запрещенная в России.