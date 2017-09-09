Рогозин рассказал о программе выставки бронетехники в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бой пилотируемых танков против робототехнических комплексов планируется продемонстрировать на возобновленной выставке бронетехники Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее выставка Russia Arms Expo проходила раз в два года, однако в 2017 году было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который начиная с 2015 года ежегодно проходит в подмосковном парке "Патриот". Впоследствии Рогозин заявил, что RAE вернется в Нижний Тагил с 2018 года и будет проходить ежегодно.

"На выставке в Тагиле мы хотим показать бой танков Т-72 и Т-90 с экипажами и робототехническими комплексами. Посмотрим, справится ли так называемый очкарик, который пальчиком будет управлять боевыми роботами, или славные наши операторы бронемашин", — сказал вице-премьер.

Рогозин пояснил, что в ходе такого боя не будут применяться реальные снаряды, вместо них противоборствующие команды будут использовать краску. Он подчеркнул, что бой "человека и машины" должен продемонстрировать необходимость дальнейшего развития беспилотной боевой техники как наиболее перспективного направления оборонно-промышленного комплекса.

"Техника не стоит на месте. Конечно, все решения должен принимать человек, но мы должны думать о его безопасности и сделать все, чтобы убрать его из зоны поражения", — подчеркнул Рогозин.