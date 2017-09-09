Рогозин поручил УВЗ начать производство техники для Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Находящийся в Нижнем Тагиле на открытии выставки "УралТанк" вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Уралвагонзаводу (УВЗ) заняться производством техники для Арктики, сообщает в субботу корреспондент РИА Новости.

Ранее, выступая на открытии фестиваля, Рогозин заявил, что в следующем году в Нижний Тагил будет возвращена специализированная военная выставка.

"У меня есть свой наказ для УВЗ, я попросил бы акцентировать внимание на производстве гражданской и военной техники для Арктики. Данный акцент можно было бы сделать на выставке "УралТанк-2018". Разумеется, это не просто пожелание, а поручение", — сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин также присутствовал на подписании соглашения между Свердловской областью и УВЗ. По словам, врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, речь идет о производстве на УВЗ коммунальной техники для муниципалитетов Среднего Урала.