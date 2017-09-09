Рогозин рассказал о проведении выставки бронетехники в Нижнем Тагиле

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Выставка бронетанковой техники в Нижнем Тагиле, проведение которой решено возобновить с 2018 года, будет проходить на ежегодной основе, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее выставка Russia Arms Expo проходила раз в два года, однако в 2017 году было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который с 2015 года ежегодно проходит в подмосковном парке "Патриот". Впоследствии Рогозин заявил, что RAE вернtтся в Нижний Тагил в 2018 году.

"Промышленный Урал достоин отдельной выставки, и мы приняли решение, что теперь специализированная выставка будет проходит в Нижнем Тагиле ежегодно", — сказал вице-премьер.

Рогозин добавил, что помимо военных бронемашин в Тагиле будет представляться перспективная гражданская техника, в том числе предназначенная для работы в Арктике.