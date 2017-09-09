Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало официальную информацию о советских гражданах, погибших на Кубе во время обострения Карибского кризиса.

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны опубликовало эти данные к 55-летней годовщине доставки первых советских ракет на Кубу в рамках операции "Анадырь".

Операция "Анадырь"

Ведомство вспомнило некоторые детали этой секретной операции. В ее рамках в 1962 году на Кубу попали армейские боевые части СССР и советское вооружение, в том числе баллистические ракеты и боезаряды к ним.

Инициатором идеи перебросить на Кубу ракеты средней дальности с ядерными боезарядами был глава Советского Союза Никита Хрущев.

Эта операция была ответом на действия США, которые хотели свергнуть установившийся на островном государстве, расположенном всего в 200 километрах от их границ, антиамериканский режим Фиделя Кастро. А также на размещение Соединенными Штатами десятков ракет в Италии и Турции.

В июле 1962 года сразу в нескольких советских портах на корабли была погружена военная техника и вооружения. "О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара", — отмечают в Минобороны.

К 24 октября в Кубу было доставлено 36 боевых ракет Р-12 и 36 головных частей для них с ядерными боезарядами. Также на остров транспортировали 24 головные части с ядерными боезарядами для ракет Р-14, но сами ракеты из-за введенной американцами блокады доставить не удалось.

Американские военные корабли с 18 сентября стали регулярно посылать запросы советским судам о характере перевозимого ими груза.

16 октября американскому президенту Джону Кеннеди и высшему военному командованию США стало известно о размещении ракет. Именно с этой даты и принято вести отсчет Карибского кризиса.

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Карибский кризис

Термином "Карибский кризис" называют наиболее острое противостояние между Россией и США времен холодной войны, итогом которого мог стать полномасштабный ядерный конфликт.

После того как Кеннеди стало известно о советских ракетах на Кубе, советники предложили ему три варианта: уничтожить оружие точечными ударами, начать полномасштабную военную операцию на Кубе или устроить морскую блокаду острова. Президент выбрал последний вариант.

О своем решении он сообщил, выступая по телевидению 22 октября. Кубу окружили 180 кораблей ВМС США. Им был дан приказ не открывать по советским кораблям огонь, если этого не прикажет Кеннеди.

С 23 октября Совбез ООН начал проводить экстренные совещания. 25 октября представитель США Эдлай Стивенсон пытался добиться от представителя СССР Зорина ответа на вопрос о том, отрицает ли он тот факт, что Москва размещала и продолжает размещать ракеты на Кубе.

"Не ждите перевода! Да или нет?" — спросил его Стивенсон.

"Я не нахожусь в американском суде и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается в прокурорском плане. В свое время вы получите ответ", — заявил Зорин.

После этого в зал внесли снимки пусковых установок советских ракет на Кубе.

Советская и американская стороны в это время уже вели переговоры. В письме 26 октября Хрущев назвал Кеннеди условия демонтажа ракет.

27 октября вошло в историю как "черная суббота" Карибского кризиса. В этот день советские войска уничтожили американский самолет U-2 над Кубой. Пилот самолета погиб. Считается, что именно в этот день мир был ближе всего к ядерной войне.

Тем не менее, 28 октября сторонам удалось договориться о мирном разрешении конфликта: СССР пообещали вывести свои ракеты в обмен на гарантии невмешательства в дела Кубы.