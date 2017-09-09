США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Минобороны впервые опубликовало данные о потерях СССР в Карибский кризис

09:4709.09.2017
(обновлено: 10:20 09.09.2017)
0179736
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПамятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в МосквеПамятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало официальную информацию о советских гражданах, погибших на Кубе во время обострения Карибского кризиса.

Джон Кеннеди с супругой в аэропорту Далласа, незадолго до убийства
© Фото : public domain
"Кеннеди был выгоден для СССР": о чем рассказали секретные архивы США

"Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минобороны опубликовало эти данные к 55-летней годовщине доставки первых советских ракет на Кубу в рамках операции "Анадырь".

Операция "Анадырь"

Ведомство вспомнило некоторые детали этой секретной операции. В ее рамках в 1962 году на Кубу попали армейские боевые части СССР и советское вооружение, в том числе баллистические ракеты и боезаряды к ним.

Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши от нацистов

Инициатором идеи перебросить на Кубу ракеты средней дальности с ядерными боезарядами был глава Советского Союза Никита Хрущев.

Эта операция была ответом на действия США, которые хотели свергнуть установившийся на островном государстве, расположенном всего в 200 километрах от их границ, антиамериканский режим Фиделя Кастро. А также на размещение Соединенными Штатами десятков ракет в Италии и Турции.

В июле 1962 года сразу в нескольких советских портах на корабли была погружена военная техника и вооружения. "О том, что суда направляются в 11 кубинских портов, их капитаны узнали из секретных инструкций только после прохода Гибралтара", — отмечают в Минобороны.

К 24 октября в Кубу было доставлено 36 боевых ракет Р-12 и 36 головных частей для них с ядерными боезарядами. Также на остров транспортировали 24 головные части с ядерными боезарядами для ракет Р-14, но сами ракеты из-за введенной американцами блокады доставить не удалось.

Американские военные корабли с 18 сентября стали регулярно посылать запросы советским судам о характере перевозимого ими груза.

16 октября американскому президенту Джону Кеннеди и высшему военному командованию США стало известно о размещении ракет. Именно с этой даты и принято вести отсчет Карибского кризиса.

© РИА НовостиКарибский кризис как испытание на профессионализм для АПН
© РИА Новости
Карибский кризис как испытание на профессионализм для АПН

Карибский кризис

Термином "Карибский кризис" называют наиболее острое противостояние между Россией и США времен холодной войны, итогом которого мог стать полномасштабный ядерный конфликт.

Вероника Крашенинникова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Рейган против СССР, Обама против России: план тот же – а результат?

После того как Кеннеди стало известно о советских ракетах на Кубе, советники предложили ему три варианта: уничтожить оружие точечными ударами, начать полномасштабную военную операцию на Кубе или устроить морскую блокаду острова. Президент выбрал последний вариант.

О своем решении он сообщил, выступая по телевидению 22 октября. Кубу окружили 180 кораблей ВМС США. Им был дан приказ не открывать по советским кораблям огонь, если этого не прикажет Кеннеди.

С 23 октября Совбез ООН начал проводить экстренные совещания. 25 октября представитель США Эдлай Стивенсон пытался добиться от представителя СССР Зорина ответа на вопрос о том, отрицает ли он тот факт, что Москва размещала и продолжает размещать ракеты на Кубе.

"Не ждите перевода! Да или нет?" — спросил его Стивенсон.

"Я не нахожусь в американском суде и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается в прокурорском плане. В свое время вы получите ответ", — заявил Зорин.

После этого в зал внесли снимки пусковых установок советских ракет на Кубе.

Советская и американская стороны в это время уже вели переговоры. В письме 26 октября Хрущев назвал Кеннеди условия демонтажа ракет.

27 октября вошло в историю как "черная суббота" Карибского кризиса. В этот день советские войска уничтожили американский самолет U-2 над Кубой. Пилот самолета погиб. Считается, что именно в этот день мир был ближе всего к ядерной войне.

Тем не менее, 28 октября сторонам удалось договориться о мирном разрешении конфликта: СССР пообещали вывести свои ракеты в обмен на гарантии невмешательства в дела Кубы.

 

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена