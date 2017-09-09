Авиация ЦВО перебазировалась для обеспечения запуска "Союза" с Байконура

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) перебазировалась на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске для обеспечения запуска корабля "Союз МС-06", который запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Старт "Союза МС-06" с экипажем очередной миссии МКС 53/54 запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

"В обеспечении старта принимают участие около 100 военнослужащих, четыре вертолёта Ми-8, три самолёта Ан-26 и Ан-12, а также десять единиц наземной техники. Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге", — говорится в сообщении.