МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг заявления главы немецкого оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения "Запад-2017".
"Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение "Запад-2017", и таящихся в связи с этим угрозах Европе", — сказал он.
Конашенков уточнил, что Россия и Белоруссия своевременно предоставили Германии исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учениям военных.
"Трудно представить, что коллеги госпожи Урсулы фон дер Ляйен по НАТО, из других заинтересованных германских ведомств или собственные подчиненные сознательно вводят в заблуждение главу Минобороны ФРГ. Гораздо легче предположить обратное", — заключил Конашенков.
Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября в Белоруссии, а также на трех российских полигонах. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность из-за предстоящих маневров.