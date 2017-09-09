Минобороны рассказало о потерях СССР на Кубе во время Карибского кризиса

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны России впервые опубликовало официальные данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса. Соответствующее сообщение доступно на сайте ведомства.

"По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина", — говорится в заявлении пресс-службы.

Публикацию данных военное ведомство приурочило к 55-летию со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу. Проведенная операция стала ответом на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозу американского военного вторжения на Кубу.

Ранее точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции не публиковалось.

Ровно 55 лет назад, 9 сентября 1962 года, в рамках секретной операции "Анадырь" на Кубу были доставлены первые советские баллистические ракеты, после чего СССР доставило и ядерные боезаряды к ним. Идея размещения советских ракет с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву.