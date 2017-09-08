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Безопасность

По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России

20:3808.09.2017
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© Фото : U.S. militaryАтомная подводная лодка проекта 971 Щука-БАтомная подводная лодка проекта 971 Щука-Б
© Фото : U.S. military

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Кузбасс" сегодня уничтожила торпедами отряд кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Разработанные КБ "Малахит" корабли проекта 971 "Щука-Б" сегодня являются самыми многочисленными в ВМФ многоцелевыми атомными субмаринами — в составе Северного и Тихоокеанского флотов числится более 10 таких подлодок. Базируются они в бухте Ягельная и в поселке Рыбачий.

Кадры пуска Калибра из Баренцева моря по полигону в Архангельской области
© Минобороны РФ
Минобороны показало пуск "Калибра" с АПЛ "Северодвинск" в Баренцевом море
Несмотря на то что первый корабль серии вступил в строй еще в далеком 1984 году, "Щуки" до сих пор остаются сверхэффективным подводным оружием, с помощью которого можно нейтрализовать целый вражеский флот. По классификации НАТО лодкам присвоены обозначения Akula и Akula-2 (более поздние версии). Несколько субмарин проекта 971 сейчас проходят модернизацию, которая вплотную приблизит их по боевым возможностями к АПЛ 4-го поколения "Ясень". О том, за какие заслуги американское издание National Interest включило "Щуки" в список пяти самых опасных вооружений России и чем может быть чревата встреча с ними в открытом море, — в материале РИА Новости.

Российская атомная подводная лодка проекта 971 "Щука-Б"
Российская атомная подводная лодка проекта 971 "Щука-Б"

Мы ее потеряли, сэр!

Беспрецедентная малошумность — фирменная отличительная черта АПЛ проекта "Щука-Б". Достичь этого конструкторам удалось благодаря системе двухкаскадной амортизации — все "шумящие" внутренние механизмы установлены на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными резинокордными пневматическими амортизаторами. Плюс ко всему принятый на вооружение в 1996 году усовершенствованный "Вепрь" уже был оснащен активными системами уменьшения вибрации энергоустановки, из-за чего лодка стала еще тише. В НАТО ее прозвали Akula-2.

Атомная подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Многоцелевую АПЛ следующего поколения "Хаски" заложат до 2025 года
По расчетам инженеров МФТИ, даже при самых благоприятных гидрологических условиях "Щуки" могут обнаруживаться американскими лодками типа Los Angeles на дальности не более 10 километров, а при неблагоприятных — найти их современными средствами гидроакустики невозможно. В ВМС США отмечали, что на скоростях 5-7 узлов русские субмарины шумят меньше их собственных наиболее совершенных АПЛ типа Improved Los Angeles. Рыскавшие у берегов стран НАТО "Щуки" не раз становились причиной скандальных заголовков в западных СМИ.

Как ранее отмечал начальник оперативного отдела ВМС США адмирал Джереми Бурда, американские корабли во время контакта с АПЛ Akula-2 у Восточного побережья США оказались не в состоянии ее сопровождать на оперативных скоростях менее 6-9 узлов. По оценке адмирала, улучшенная Akula-2 третьего поколения по характеристикам малошумности соответствует требованиям к лодкам четвертого поколения.

Интересно, что проникновение в глубины Мирового океана стаи бесшумных российских лодок настолько встревожило Запад, что в 1991 году эта тема обсуждалась в конгрессе США. Американские законодатели хотели потребовать от России "раскрыть карты" подводного кораблестроения, ограничить количество многоцелевых субмарин и даже были готовы выделить деньги на переоборудование российских верфей под строительство гражданской морской техники.

Вооружена и очень опасна

При том что "Щуки" вычислить в океане весьма проблематично для противника, сами они все "видят" и "слышат" очень хорошо. Вместе с традиционной гидроакустической станцией на борту субмарин установлена уникальная, не имеющая аналогов в мире аппаратура поиска надводных кораблей и подлодок по кильватерному следу. Причем высокочувствительные приборы позволяют распознать след подлодки даже спустя несколько часов после ее прохождения.

АПЛ проекта 885 Ясень
© Фото : пресс-служба Северного флота РФ/Олег Кулешов
Тихий охотник: подлодка "Ясень-М" обезвредит авианосец одной торпедой
Как и положено многоцелевому боевому кораблю, "Щука-Б" вооружена до зубов и даже в одиночку способна натворить дел при встрече с конвоем противника. Внушительный боезапас и восемь торпедных аппаратов (четыре калибра 533 миллиметра и четыре — 650 миллиметров) позволяют ей качественно отрабатывать цели с помощью целого арсенала торпед, крылатых и подводных ракет. Кроме того, лодка умеет ставить мины.

© Фото : US NavyРоссийская атомная подводная лодка К-322 "Кашалот"
© Фото : US Navy
Российская атомная подводная лодка К-322 "Кашалот"

Несмотря на то что, по советско-американским договорам 1989 года, из состава вооружения многоцелевых АПЛ были исключены ядерные ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад", субмарина проекта 971 даже обычным оружием способна эффективно охотиться на авианосцы, эсминцы, подводные лодки и наземные объекты противника.

Ранее сообщалось, что после модернизации "Щук" до версии 971М на них будут базироваться крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" с возможностью старта из-под воды. Эти ракеты уже отлично себя зарекомендовали и приобрели мировую известность — в декабре 2015 года дизельная лодка  Б-237 "Ростов-на-Дону" впервые нанесла ими мощный удар по позициям боевиков в Сирии.

Вторая щучья жизнь

Из кораблей проекта 971 модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" сейчас проходят субмарины К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Ожидается, что первым в строй в 2018 году вернется обновленный "Леопард". Кроме "Калибров", он получит современный радиоэлектронный комплекс, систему навигации и усовершенствованную гидроакустическую станцию,  позволяющую "услышать" корабли противника еще на большей, чем прежде, дистанции.

Подводная лодка Дмитрий Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самая большая подлодка в мире "Дмитрий Донской" завершила морской поход
Как ранее заявил в интервью "Российской газете" руководитель Центра судоремонта "Звездочка" Николай Калистратов, технический потенциал, закладываемый при
модернизации кораблей проекта "Щука-Б", будет сопоставим с многоцелевыми АПЛ четвертого поколения "Ясень" конструкторского бюро "Малахит".

"Щуки" настолько хороши, что ими давно заинтересовались за рубежом. В 2004 году ВМС Индии планировали получить от России в аренду две такие лодки. Проект уже был согласован с кабмином Индии, но тем не менее в 2007 году новый кабинет министров принял решение реализовать опцион только на одну АПЛ, получившую название Chakra.

© РИА Новости / Илья КрамникАПЛ проекта 971 на базе в Вилючинске
© РИА Новости / Илья Крамник
АПЛ проекта 971 на базе в Вилючинске

 

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