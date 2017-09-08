По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Кузбасс" сегодня уничтожила торпедами отряд кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Разработанные КБ "Малахит" корабли проекта 971 "Щука-Б" сегодня являются самыми многочисленными в ВМФ многоцелевыми атомными субмаринами — в составе Северного и Тихоокеанского флотов числится более 10 таких подлодок. Базируются они в бухте Ягельная и в поселке Рыбачий.
Мы ее потеряли, сэр!
Беспрецедентная малошумность — фирменная отличительная черта АПЛ проекта "Щука-Б". Достичь этого конструкторам удалось благодаря системе двухкаскадной амортизации — все "шумящие" внутренние механизмы установлены на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными резинокордными пневматическими амортизаторами. Плюс ко всему принятый на вооружение в 1996 году усовершенствованный "Вепрь" уже был оснащен активными системами уменьшения вибрации энергоустановки, из-за чего лодка стала еще тише. В НАТО ее прозвали Akula-2.
Как ранее отмечал начальник оперативного отдела ВМС США адмирал Джереми Бурда, американские корабли во время контакта с АПЛ Akula-2 у Восточного побережья США оказались не в состоянии ее сопровождать на оперативных скоростях менее 6-9 узлов. По оценке адмирала, улучшенная Akula-2 третьего поколения по характеристикам малошумности соответствует требованиям к лодкам четвертого поколения.
Интересно, что проникновение в глубины Мирового океана стаи бесшумных российских лодок настолько встревожило Запад, что в 1991 году эта тема обсуждалась в конгрессе США. Американские законодатели хотели потребовать от России "раскрыть карты" подводного кораблестроения, ограничить количество многоцелевых субмарин и даже были готовы выделить деньги на переоборудование российских верфей под строительство гражданской морской техники.
Вооружена и очень опасна
При том что "Щуки" вычислить в океане весьма проблематично для противника, сами они все "видят" и "слышат" очень хорошо. Вместе с традиционной гидроакустической станцией на борту субмарин установлена уникальная, не имеющая аналогов в мире аппаратура поиска надводных кораблей и подлодок по кильватерному следу. Причем высокочувствительные приборы позволяют распознать след подлодки даже спустя несколько часов после ее прохождения.
Несмотря на то что, по советско-американским договорам 1989 года, из состава вооружения многоцелевых АПЛ были исключены ядерные ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад", субмарина проекта 971 даже обычным оружием способна эффективно охотиться на авианосцы, эсминцы, подводные лодки и наземные объекты противника.
Ранее сообщалось, что после модернизации "Щук" до версии 971М на них будут базироваться крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" с возможностью старта из-под воды. Эти ракеты уже отлично себя зарекомендовали и приобрели мировую известность — в декабре 2015 года дизельная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" впервые нанесла ими мощный удар по позициям боевиков в Сирии.
Вторая щучья жизнь
Из кораблей проекта 971 модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" сейчас проходят субмарины К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Ожидается, что первым в строй в 2018 году вернется обновленный "Леопард". Кроме "Калибров", он получит современный радиоэлектронный комплекс, систему навигации и усовершенствованную гидроакустическую станцию, позволяющую "услышать" корабли противника еще на большей, чем прежде, дистанции.
модернизации кораблей проекта "Щука-Б", будет сопоставим с многоцелевыми АПЛ четвертого поколения "Ясень" конструкторского бюро "Малахит".
"Щуки" настолько хороши, что ими давно заинтересовались за рубежом. В 2004 году ВМС Индии планировали получить от России в аренду две такие лодки. Проект уже был согласован с кабмином Индии, но тем не менее в 2007 году новый кабинет министров принял решение реализовать опцион только на одну АПЛ, получившую название Chakra.