По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота "Кузбасс" сегодня уничтожила торпедами отряд кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Разработанные КБ "Малахит" корабли проекта 971 "Щука-Б" сегодня являются самыми многочисленными в ВМФ многоцелевыми атомными субмаринами — в составе Северного и Тихоокеанского флотов числится более 10 таких подлодок. Базируются они в бухте Ягельная и в поселке Рыбачий.

Российская атомная подводная лодка проекта 971 "Щука-Б" Российская атомная подводная лодка проекта 971 "Щука-Б"

Мы ее потеряли, сэр!

Несмотря на то что первый корабль серии вступил в строй еще в далеком 1984 году, "Щуки" до сих пор остаются сверхэффективным подводным оружием, с помощью которого можно нейтрализовать целый вражеский флот. По классификации НАТО лодкам присвоены обозначения Akula и Akula-2 (более поздние версии). Несколько субмарин проекта 971 сейчас проходят модернизацию, которая вплотную приблизит их по боевым возможностями к АПЛ 4-го поколения "Ясень". О том, за какие заслуги американское издание National Interest включило "Щуки" в список пяти самых опасных вооружений России и чем может быть чревата встреча с ними в открытом море, — в материале РИА Новости.

Беспрецедентная малошумность — фирменная отличительная черта АПЛ проекта "Щука-Б". Достичь этого конструкторам удалось благодаря системе двухкаскадной амортизации — все "шумящие" внутренние механизмы установлены на амортизированных фундаментах, блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными резинокордными пневматическими амортизаторами. Плюс ко всему принятый на вооружение в 1996 году усовершенствованный "Вепрь" уже был оснащен активными системами уменьшения вибрации энергоустановки, из-за чего лодка стала еще тише. В НАТО ее прозвали Akula-2.

По расчетам инженеров МФТИ, даже при самых благоприятных гидрологических условиях "Щуки" могут обнаруживаться американскими лодками типа Los Angeles на дальности не более 10 километров, а при неблагоприятных — найти их современными средствами гидроакустики невозможно. В ВМС США отмечали, что на скоростях 5-7 узлов русские субмарины шумят меньше их собственных наиболее совершенных АПЛ типа Improved Los Angeles. Рыскавшие у берегов стран НАТО "Щуки" не раз становились причиной скандальных заголовков в западных СМИ.

Как ранее отмечал начальник оперативного отдела ВМС США адмирал Джереми Бурда, американские корабли во время контакта с АПЛ Akula-2 у Восточного побережья США оказались не в состоянии ее сопровождать на оперативных скоростях менее 6-9 узлов. По оценке адмирала, улучшенная Akula-2 третьего поколения по характеристикам малошумности соответствует требованиям к лодкам четвертого поколения.

Интересно, что проникновение в глубины Мирового океана стаи бесшумных российских лодок настолько встревожило Запад, что в 1991 году эта тема обсуждалась в конгрессе США. Американские законодатели хотели потребовать от России "раскрыть карты" подводного кораблестроения, ограничить количество многоцелевых субмарин и даже были готовы выделить деньги на переоборудование российских верфей под строительство гражданской морской техники.

Вооружена и очень опасна

При том что "Щуки" вычислить в океане весьма проблематично для противника, сами они все "видят" и "слышат" очень хорошо. Вместе с традиционной гидроакустической станцией на борту субмарин установлена уникальная, не имеющая аналогов в мире аппаратура поиска надводных кораблей и подлодок по кильватерному следу. Причем высокочувствительные приборы позволяют распознать след подлодки даже спустя несколько часов после ее прохождения.

Как и положено многоцелевому боевому кораблю, "Щука-Б" вооружена до зубов и даже в одиночку способна натворить дел при встрече с конвоем противника. Внушительный боезапас и восемь торпедных аппаратов (четыре калибра 533 миллиметра и четыре — 650 миллиметров) позволяют ей качественно отрабатывать цели с помощью целого арсенала торпед, крылатых и подводных ракет. Кроме того, лодка умеет ставить мины.

Несмотря на то что, по советско-американским договорам 1989 года, из состава вооружения многоцелевых АПЛ были исключены ядерные ракеты-торпеды "Шквал" и "Водопад", субмарина проекта 971 даже обычным оружием способна эффективно охотиться на авианосцы, эсминцы, подводные лодки и наземные объекты противника.

Ранее сообщалось, что после модернизации "Щук" до версии 971М на них будут базироваться крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" с возможностью старта из-под воды. Эти ракеты уже отлично себя зарекомендовали и приобрели мировую известность — в декабре 2015 года дизельная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" впервые нанесла ими мощный удар по позициям боевиков в Сирии.

Вторая щучья жизнь

Из кораблей проекта 971 модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" сейчас проходят субмарины К-328 "Леопард", К-461 "Волк", К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Ожидается, что первым в строй в 2018 году вернется обновленный "Леопард". Кроме "Калибров", он получит современный радиоэлектронный комплекс, систему навигации и усовершенствованную гидроакустическую станцию, позволяющую "услышать" корабли противника еще на большей, чем прежде, дистанции.

Как ранее заявил в интервью "Российской газете" руководитель Центра судоремонта "Звездочка" Николай Калистратов, технический потенциал, закладываемый примодернизации кораблей проекта "Щука-Б", будет сопоставим с многоцелевыми АПЛ четвертого поколения "Ясень" конструкторского бюро "Малахит".

"Щуки" настолько хороши, что ими давно заинтересовались за рубежом. В 2004 году ВМС Индии планировали получить от России в аренду две такие лодки. Проект уже был согласован с кабмином Индии, но тем не менее в 2007 году новый кабинет министров принял решение реализовать опцион только на одну АПЛ, получившую название Chakra.