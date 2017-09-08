Рогозин удивился позднему интересу Сирии и Израиля к "Терминатору"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин удивлен, что Сирия и Израиль только сейчас заинтересовались покупкой российских боевых машин поддержки танков типа "Терминатор".

"Странно, что они так долго "раскачивались", — написал Рогозин на своей странице в Facebook

В пятницу в Минобороны сообщили, что Сирия и Израиль одновременно заинтересовались "Терминаторами".

"Терминаторы" во многом не имеют аналогов в мире. Их основное назначение — прикрывать танки от пехоты и гранатометчиков противника. Эти машины могут поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели. Не исключено, что "Терминаторов" возьмут за основу при разработке наземных боевых роботов будущего.

Также на "Уралвагонзаводе" планируют модернизировать машину, оснастив орудиями новых калибров и обновленными боевыми модулями, сообщила ранее газета "Коммерсант".