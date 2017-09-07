Глава Генштаба и представитель НАТО договорились о каналах связи

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел во время встречи в Баку. 7 сентября 2017

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел во время встречи в Баку. 7 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Военного комитета — высшего военного органа НАТО — генерал Петр Павел и глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече в Баку договорились поддерживать контакты по военной линии, встреча показала заинтересованность обеих сторон в этих контактах, говорится в заявлении НАТО.

"Эта личная встреча демонстрирует явный взаимный интерес к сохранению военных каналов коммуникации в соответствии с политикой прозрачности НАТО и продолжением диалога на политическом уровне с высоким российским руководством", — говорится в кратком заявлении альянса по итогам первой встречи такого уровня с момента заморозки НАТО практического сотрудничества с РФ весной 2014 года.

НАТО также сообщает, что "генерал Павел и генерал Герасимов договорились продолжить использовать военные каналы коммуникации в будущем".