Глава Генштаба и представитель НАТО договорились о продолжении контактов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и представитель военного комитета НАТО Петр Павел обсудили в Баку ситуацию в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов, сообщает Минобороны России.

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке… В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов", — говорится в сообщении.