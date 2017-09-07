Глава Генштаба сообщил представителю НАТО о цели учений "Запад-2017"

Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к учениям Запад-2017. Август 2017

Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к учениям Запад-2017. Август 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинформировал председателя военного комитета НАТО генерал-полковника Петра Павела об учениях "Запад-2017", подчеркнув их плановый характер и ненаправленность против третьих стран, сообщает Минобороны России.

Начальник Генштаба ВС РФ и глава военного комитета НАТО провели встречу в Баку.

"Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя Военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад – 2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства", — говорится в сообщении.