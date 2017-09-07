Около 270 иностранных журналистов намерены наблюдать за учениями "Запад"

МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Около 270 иностранных журналистов намерены приехать для освещения белорусско-российских военных учений "Запад-2017", сообщил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.

"В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации – около 270", — сказал Мирончик журналистам. Он уточнил, что заявки получены от информационных агентств, изданий и телеканалов из всех стран-соседей Белоруссии, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Франции, Швеции, Финляндии. Учения будут освещать журналисты из таких относительно отдаленных от Белоруссии стран, как Катар, Корейская республика, Япония.

Пресс-секретарь сообщил, что организаторы заканчивают подготовку программы для журналистов. "Наши коллеги из министерства обороны при содействии министерства иностранных дел постараются максимально помочь им в выполнении профессиональных обязанностей, включая организацию регулярных брифингов, рассылку пресс-релизов, раздачу видеоматериалов, организацию трансляций", — отметил он.

Мирончик подчеркнул, что Минск "в духе своих международных обязательств… продолжает предпринимать инициативные шаги по обеспечению транспарентности предстоящих учений". Он напомнил о проведенном в июле в Вене брифинге об учениях, приглашении международных наблюдателей. Помимо этого, продолжил пресс-секретарь, 11 сентября в Минске пройдет брифинг по тематике подготовки и проведения учений для глав диппредставительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

"Белорусская сторона как никто другой заинтересована в укреплении безопасности и военно-политической стабильности в регионе. Белоруссия строго, до буквы, соблюдает свои международно-правовые обязательства и действует в духе Венского документа даже там и тогда, когда у нас нет формальных обязательств перед соседями и партнерами", — заявил Мирончик.