МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в четверг впервые опубликовало на официальном сайте ранее засекреченный архив документов времен холодной войны о советском Военно-морском флоте. Он включает в себя 82 материала: аналитические справки, разведсводки, донесения агентуры и многое другое — всего более двух тысяч отсканированных страниц текста. По составу обнародованных документов заметно, что американское военно-политическое руководство видело в ВМФ СССР серьезную угрозу и щедро выделяло деньги на работу разведсообщества по этой теме. В материалах затронуты практически все аспекты советской военно-морской науки — от особенностей корабельных зенитно-ракетных комплексов до конфигурации ударных групп подводных лодок. РИА Новости публикует подборку самых интересных оценок ВМФ СССР от западных аналитиков из рассекреченного архива ЦРУ.
О советских авианосцах
В начале 70-х годов Советский Союз начал принимать на вооружение первые корабли, способные оперировать боевыми самолетами с неподвижным крылом. Речь идет об авианесущих крейсерах проекта 1143. Их основной ударной силой предполагалось сделать палубные истребители с вертикальным взлетом-посадкой Як-38. Головной корабль "Киев" был спущен на воду в 1972 году. Американские аналитики увидели в этом прямую угрозу гегемонии стран НАТО в Атлантике.
"В СССР в настоящее время строится около дюжины крупных надводных боевых кораблей, — говорится в докладе ЦРУ от ноября 1973 года. — Среди них есть и два авианосца. Они дадут советскому ВМФ новые возможности в Мировом океане. Водоизмещение этих кораблей составляет от 35 до 37 тысяч тонн. Несмотря на то, что по своим размерам и составу авиакрыла это не конкуренты авианосцам ВМС США, они будут вооружены самолетами с вертикальным взлетом-посадкой. Они смогут выполнять в море задачи по разведке и прикрытию корабля от самолетов и противокорабельных ракет. Подобное решение впервые позволит надводному советскому военному флоту свободно действовать вдали от своих берегов — ему больше не будет нужно воздушное прикрытие с прибрежных аэродромов. Вступление авианосцев в строй наравне с новыми фрегатами и эсминцами позволит СССР эффективно действовать не только в своих "домашних" водах", но и в Мировом океане".
О подводных лодках
"Советы рассматривают подводные лодки как главную ударную силу своего флота. СССР в настоящий момент обладает 335 подлодками, что делает его обладателем крупнейшего подводного флота в мире. Пятьдесят пять из них — стратегического назначения, 280 — ударные (60 из них — атомные). С 1963 года длительность автономного плавания советских ударных подводных лодок увеличилась в семь раз. Активнее всего они патрулируют Средиземное море, но в 1968-1969 годах стали появляться в Индийском океане и Карибском море… Советские подлодки, вооруженные торпедами и крылатыми ракетами, достаточно многочисленны и быстры, чтобы атаковать американский авианосец. У СССР есть 54 лодки с крылатыми ракетами, у США — 14 авианосцев. Это значит, что Советы могут атаковать американский корабль сразу несколькими подлодками.
…Такой расклад может представлять серьезную опасность для авианосной ударной группы. Основное ударное оружие советских подлодок — противокорабельные ракеты SS-N-3 (комплекс П-5. — Прим. авт.). Дальность их полета — 250 морских миль, что позволяет лодке не входить в зону действия противолодочной обороны ордера. Наши аналитики, наблюдавшие за учениями ВМФ СССР, пришли к выводу, что Советы сделали ставку на внезапную скоординированную атаку сразу с нескольких точек по одной крупной надводной цели. Первыми, очевидно, под удар попадут наши авианосцы, находящиеся на минимальной дальности полета авиакрыла от советской территории".
О морской авиации
Довольно любопытный документ в архивах датируется сентябрем 1979 года. Он посвящен возможностям военно-морской авиации СССР по уничтожению крупных надводных морских целей. Большая часть документа остается засекреченной. Но то, что есть, говорит о следующем: несмотря на превосходство в авианосцах, численности и составе морской авиации, американские военные воспринимали советских палубных летчиков более чем серьезно.
О командующем ВМФ СССР
В декабре 1985 года завершилась целая эпоха в развитии Военно-морского флота СССР — в отставку ушел адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков, возглавлявший ВМФ с 1956 года. Именно он во многом определил конфигурацию Военно-морского флота, его цели, корабельный состав, стратегию применения. Естественно, его грядущей отставке аналитики ЦРУ посвятили отдельный доклад в сентябре 1989 года, в котором попытались суммировать его достижения на командной должности.
"Достижения адмирала Горшкова по-настоящему выдающиеся. Его реформы проходили в стране, вся военная история которой базируется на доминирующей роли Сухопутных войск. Можно выделить четыре главных его достижения. До Горшкова ВМФ СССР редко действовал вдали от своих территориальных вод. А в 1985 году в Мировом океане действуют 170 советских боевых кораблей. Во-вторых, адмирал форсировал создание стратегических подводных сил. ВМФ СССР оперирует 62 современными подводными крейсерами с межконтинентальными баллистическими ракетами, включая четыре лодки класса "Тайфун" — самыми большими из когда-либо созданных. В-третьих, при Горшкове были построены технологически продвинутые корабли общего назначения. В-четвертых, он завершил создание сбалансированного надводного флота, включив в его состав первые авианесущие корабли".