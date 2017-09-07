МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в четверг впервые опубликовало на официальном сайте ранее засекреченный архив документов времен холодной войны о советском Военно-морском флоте. Он включает в себя 82 материала: аналитические справки, разведсводки, донесения агентуры и многое другое — всего более двух тысяч отсканированных страниц текста. По составу обнародованных документов заметно, что американское военно-политическое руководство видело в ВМФ СССР серьезную угрозу и щедро выделяло деньги на работу разведсообщества по этой теме. В материалах затронуты практически все аспекты советской военно-морской науки — от особенностей корабельных зенитно-ракетных комплексов до конфигурации ударных групп подводных лодок. РИА Новости публикует подборку самых интересных оценок ВМФ СССР от западных аналитиков из рассекреченного архива ЦРУ.

О советских авианосцах

В начале 70-х годов Советский Союз начал принимать на вооружение первые корабли, способные оперировать боевыми самолетами с неподвижным крылом. Речь идет об авианесущих крейсерах проекта 1143. Их основной ударной силой предполагалось сделать палубные истребители с вертикальным взлетом-посадкой Як-38. Головной корабль "Киев" был спущен на воду в 1972 году. Американские аналитики увидели в этом прямую угрозу гегемонии стран НАТО в Атлантике.

"В СССР в настоящее время строится около дюжины крупных надводных боевых кораблей, — говорится в докладе ЦРУ от ноября 1973 года. — Среди них есть и два авианосца. Они дадут советскому ВМФ новые возможности в Мировом океане. Водоизмещение этих кораблей составляет от 35 до 37 тысяч тонн. Несмотря на то, что по своим размерам и составу авиакрыла это не конкуренты авианосцам ВМС США, они будут вооружены самолетами с вертикальным взлетом-посадкой. Они смогут выполнять в море задачи по разведке и прикрытию корабля от самолетов и противокорабельных ракет. Подобное решение впервые позволит надводному советскому военному флоту свободно действовать вдали от своих берегов — ему больше не будет нужно воздушное прикрытие с прибрежных аэродромов. Вступление авианосцев в строй наравне с новыми фрегатами и эсминцами позволит СССР эффективно действовать не только в своих "домашних" водах", но и в Мировом океане".

О подводных лодках

К началу 70-х годов Советский Союз успешно обновлял свой подводный флот. В строй один за другим вставали атомоходы, повышались автономность и вооруженность кораблей, снижалась их шумность. В сентябре 1971 года ЦРУ опубликовало 40-страничный доклад о возможностях подводного флота ВМФ СССР и тактике его боевого применения. Особый упор авторы документа сделали на возможное противостояние между советскими подлодками и американскими авианосцами.

"Советы рассматривают подводные лодки как главную ударную силу своего флота. СССР в настоящий момент обладает 335 подлодками, что делает его обладателем крупнейшего подводного флота в мире. Пятьдесят пять из них — стратегического назначения, 280 — ударные (60 из них — атомные). С 1963 года длительность автономного плавания советских ударных подводных лодок увеличилась в семь раз. Активнее всего они патрулируют Средиземное море, но в 1968-1969 годах стали появляться в Индийском океане и Карибском море… Советские подлодки, вооруженные торпедами и крылатыми ракетами, достаточно многочисленны и быстры, чтобы атаковать американский авианосец. У СССР есть 54 лодки с крылатыми ракетами, у США — 14 авианосцев. Это значит, что Советы могут атаковать американский корабль сразу несколькими подлодками.

…Такой расклад может представлять серьезную опасность для авианосной ударной группы. Основное ударное оружие советских подлодок — противокорабельные ракеты SS-N-3 (комплекс П-5. — Прим. авт.). Дальность их полета — 250 морских миль, что позволяет лодке не входить в зону действия противолодочной обороны ордера. Наши аналитики, наблюдавшие за учениями ВМФ СССР, пришли к выводу, что Советы сделали ставку на внезапную скоординированную атаку сразу с нескольких точек по одной крупной надводной цели. Первыми, очевидно, под удар попадут наши авианосцы, находящиеся на минимальной дальности полета авиакрыла от советской территории".

О морской авиации

Довольно любопытный документ в архивах датируется сентябрем 1979 года. Он посвящен возможностям военно-морской авиации СССР по уничтожению крупных надводных морских целей. Большая часть документа остается засекреченной. Но то, что есть, говорит о следующем: несмотря на превосходство в авианосцах, численности и составе морской авиации, американские военные воспринимали советских палубных летчиков более чем серьезно.

О командующем ВМФ СССР

"Самолеты военно-морской авиации являются вторым компонентом советской стратегии противокорабельной борьбы после подводных лодок. В составе ВМФ СССР есть много машин, способных атаковать американский корабль: истребители с противокорабельными ракетами, средние бомбардировщики, включая Ту-22, самолеты с вертикальным взлетом-посадкой, разведчики, постановщики помех. По советским уставам главная цель для них — авианосец… Очевидно, что в случае полномасштабной неядерной войны до двух третей самолетов советской военно-морской авиации будут задействованы именно для уничтожения авианосцев. Остальные останутся в резерве на случай ядерной эскалации… Наибольшую опасность для нас представляют Ту-22 как наименее уязвимые для противокорабельных систем ПВО самолеты. Они способны летать на малой высоте и на сверхзвуковых скоростях. Проблемы у ВМФ CCCР могут возникнуть с правильной идентификацией целей в океане, чтобы распределить среди самолетов приоритеты на их поражение. В военное время это сделать сложно".

В декабре 1985 года завершилась целая эпоха в развитии Военно-морского флота СССР — в отставку ушел адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков, возглавлявший ВМФ с 1956 года. Именно он во многом определил конфигурацию Военно-морского флота, его цели, корабельный состав, стратегию применения. Естественно, его грядущей отставке аналитики ЦРУ посвятили отдельный доклад в сентябре 1989 года, в котором попытались суммировать его достижения на командной должности.

"Достижения адмирала Горшкова по-настоящему выдающиеся. Его реформы проходили в стране, вся военная история которой базируется на доминирующей роли Сухопутных войск. Можно выделить четыре главных его достижения. До Горшкова ВМФ СССР редко действовал вдали от своих территориальных вод. А в 1985 году в Мировом океане действуют 170 советских боевых кораблей. Во-вторых, адмирал форсировал создание стратегических подводных сил. ВМФ СССР оперирует 62 современными подводными крейсерами с межконтинентальными баллистическими ракетами, включая четыре лодки класса "Тайфун" — самыми большими из когда-либо созданных. В-третьих, при Горшкове были построены технологически продвинутые корабли общего назначения. В-четвертых, он завершил создание сбалансированного надводного флота, включив в его состав первые авианесущие корабли".

© CIA Рассекреченные материалы ЦРУ о советском ВМФ в период холодной войны © CIA Рассекреченные материалы ЦРУ о советском ВМФ в период холодной войны

На презентации архива документов в ЦРУ американский военный историк Норман Полмар подчеркнул, что после распада СССР Военно-морской флот России перестал быть серьезной угрозой для США почти на два десятилетия. Тем не менее он подчеркнул, что в последние годы системы вооружений российского надводного флота демонстрируют все более мощный потенциал. В частности, он привел в пример применение крылатых ракет "Калибр" морского базирования кораблями ВМФ России в Сирии. Кроме того, Полмар отметил, что стратегические и ударные подлодки России по-прежнему обладают чрезвычайно высоким потенциалом и списывать их со счетов не следует.