Геомагнитная буря не повлияла на системы управления РВСН

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Геомагнитная буря, вызванная крупной вспышкой на Солнце, не повлияла на системы управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, сообщает Минобороны России.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

"Мощнейшая геомагнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, не оказала существенного влияния на работоспособность систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения… Системы позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск. Тракты доведения приказов и сбора докладов автоматизированной системы боевого управления войсками образованы проводными, радио- и спутниковыми каналами связи и обладают необходимой живучестью и помехозащищенностью", — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что приказы боевого управления доводятся до пусковых установок непосредственно, минуя промежуточные звенья, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления.

"Системы управления обладают такими свойствами, как компактность, низкая энергопотребляемость, скрытность передачи информации, устойчивость к внешним воздействиям и надежность функционирования. Система боевого дежурства в РВСН имеет строго выстроенную "вертикаль" и предусматривает несение службы на центральных пунктах управления РВСН, пунктах управления объединений, соединений и воинских частей, непосредственно на ракетно-ядерном оружии, а также на узлах связи и технических позициях. Всего в мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около 6 тысяч человек", — отмечают в Минобороны.

Сейчас в РВСН проходит плановая командно-штабная тренировка по боевой готовности, в ней участвуют 2 тысячи военных около 150 пунктов управления оперативного и тактического звеньев.