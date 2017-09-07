Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Пентагон планирует сегодня запустить космический многоразовый беспилотник Boeing X-37 с пятой по счету секретной миссией в интересах ВВС. Резервная дата старта — 8 сентября. Об этом говорится в материалах компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 фирмы Илона Маска для выведения X-37B будет использоваться впервые — до этого его всегда запускала United Launch Alliance на ракете Atlas V. Крылатый мини-шаттл способен годы крутиться вокруг Земли и умеет автоматически садиться на аэродром. Суммарная продолжительность четырех его полетов превысила две тысячи дней. Как уверяет Пентагон, аппарат предназначен для научных исследований, в частности, в рамках предыдущей двухлетней миссии на нем ставили эксперименты по ионному двигателю и изучали поведение материалов в условиях космоса.

Космос под грифом

Однако многие российские и зарубежные эксперты уверены, что официальная версия — это лишь прикрытие и верхушка айсберга в проекте, о котором в США предпочитают не распространяться. Выдвигались версии, что созданная совместно с NASA засекреченная машина предназначена для отработки технологий уничтожения спутников с орбиты или нанесения ракетно-бомбовых ударов по Земле. О том, для каких научных исследований уникальный космолет подходит больше всего и можно ли считать его запуски подготовкой плацдарма для развертывания боевых действий в космосе, — в материале РИА Новости.

Несмотря на секретность, снимки Boeing X-37 ОТV (Orbital Test Vehicle) можно найти в открытом доступе. Внешне он напоминает уменьшенный спейс-шаттл с размахом крыльев 4,5 метра, при длине 8,9 метра и весе в пять тонн. Разработкой аппарата NASA и Boeing занялись еще в 1999 году. Изначально его создавали для ремонта спутников, но через пять лет проект засекретили и передали Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA).

Наука двойного назначения

Сейчас ВВС располагают двумя такими машинами. По данным Пентагона, каждый космоплан может работать на высотах от 200 до 750 километров, умеет быстро менять орбиты и маневрировать, способен вести разведку и доставлять в космос небольшие грузы. В официальном Twitter-аккаунте ВВС его назвали самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования. Любопытно, что спецпроект курирует особое подразделение ВВС США, отвечающее в том числе за разработку стратегического бомбардировщика следующего поколения, который сменит знаменитый В-2 Spirit.

Логично предположить, что беспилотник применяют только для тех экспериментов, которые по каким-то причинам нельзя провести на Международной космической станции, хотя она тоже является долговременной орбитальной платформой и у американских астронавтов в плане науки там полный карт-бланш. Таких причин сразу напрашивается две — нежелание посвящать в свои дела партнеров по МКС или потенциальная опасность опытов для экипажа.

"Сам по себе X-37B не слишком интересен и представляет собой лишь испытательную лабораторию, управляемую с Земли, отмечает член-корреспондент Российской академии космонавтики, независимый эксперт Андрей Ионин. — Важно то, что происходит у него внутри. Поскольку сейчас проект курирует DARPA, на нем, по всей видимости, проводятся эксперименты двойного назначения. Причем такие, для которых нужно что-то запустить на орбиту, подольше там подержать, вернуть на Землю и изучить".

"Внутри может находиться все что угодно, вплоть до ядерных зарядов. Эксперты часто говорят об отправке атомного оружия в космос, но ведь, по факту, никто не знает, что с ним произойдет в условиях космической радиации. Такой аппарат, как X-37B, позволяет изучить этот вопрос. Подобные опыты могут быть небезопасны для экипажей пилотируемых кораблей и станций, поэтому беспилотник тут идеально подходит. Тем более что Пентагон подобные вещи не афиширует, а доказать это практически невозможно", — сказал Андрей Ионин РИА Новости.

© Фото : United States Air Force Американский космический беспилотник X-37B © Фото : United States Air Force Американский космический беспилотник X-37B

Звездные войны

Главный советник Российского института стратегических исследований, политолог Владимир Козин увидел в проекте ВВС реальную угрозу международной безопасности и считает, что США создают в космосе площадку для будущих боевых действий.

"На этом шаттле есть огромный грузовой отсек, в который можно загружать либо ударные космические вооружения класса "космос — космос", то есть противоспутниковые системы, либо системы "космос — земля", то есть ударно-боевые средства, которые из космоса могут быть использованы против объектов на поверхности Земли", — ранее заявил РИА Новости Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Тема "звездных войн" для США не новая. Долгосрочную программу экспериментов по отработке систем сопровождения космических целей и наведения оружия Пентагон разработал еще в 1985 году. Уже тогда в кабинетах "пятиугольника" говорили о создании космических командных пунктов, ударных боевых платформ с лазерным и пучковым оружием и даже военных баз на Луне. И хотя после развала СССР от милитаризации космоса было решено отказаться, сегодня к данной теме возвращаются все чаще.

© NASA / Mike Deep Запуск ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал © NASA / Mike Deep Запуск ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал

Этим летом начальник штаба ВВС Дэвид Голдфейн открыто заявил, что Военно-воздушные силы больше не рассматривают космос как мирное пространство и он вполне может стать полем боя.

"Это пространство, в котором мы должны уметь сражаться и побеждать, сохраняя превосходство на орбите. Если война выйдет в космос, мы должны быть к этому готовы", — сказал Дэвид Голдфейн.

Примечательно, что эти мысли он озвучил не где-нибудь, а на тех самых июньских сенатских слушаниях, в ходе которых министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон анонсировала пятую миссию беспилотника Boeing X-37.

Немного физики

Несмотря на то что разработчики заявляют о высокой маневренности беспилотника, опрошенные РИА Новости специалисты в области ракетно-космической техники с этим не согласны и считают, что X-37B конструктивно не очень годится для постоянной смены орбит, поэтому космический перехватчик и бомбардировщик из него никакой.

"В баллистике есть такое понятие, как запас характеристической скорости. Эта величина определяет способность корабля маневрировать и прямо зависит от запаса топлива. Чем он больше, тем выше маневренность. Для этого должно соблюдаться соответствующее соотношение размера баков к общей массе аппарата. На фото мини-шаттла X-37B я не вижу больших баков, а вижу тяжелый планер с крыльями и грузовым отсеком. Соответственно, возможностей по орбитальным маневрам у него немного — максимум выведение, незначительные межорбитальные переходы и спуск", — заявил РИА Новости сотрудник одного из ведущих предприятий "Роскосмоса", пожелавший остаться неназванным.

© AP Photo / Chris O'Meara Старт шаттла Discovery © AP Photo / Chris O'Meara Старт шаттла Discovery

В качестве примера он привел российские пилотируемые корабли "Союз" с запасом характеристической скорости около 330 метров в секунду. Это позволяет им поднимать орбиту с 200 до 400 километров, стыковаться к МКС и затем спускаться, кроме того, предусмотрен резерв топлива на случай внештатных ситуаций.

Пример "большого брата"

"Большие американские шаттлы по этому показателю проигрывали "Союзам" — для обеспечения их стыковки нам даже приходилось снижать орбиту МКС с 400 до 350 километров, — подчеркнул специалист. — Челноки с грузом физически не могли подняться выше. Впрочем, для такого аппарата, как X-37B, важнее даже не маневренность, а автономность. Сам факт того, что он может в течение двух лет болтаться в космосе и затем благополучно оттуда вернуться, это уже серьезное достижение".

Однако, как показывает практика, боевые качества космических аппаратов не всегда определяются их высокой маневренностью и запасами топлива — все зависит от конкретных задач. Известно, что "большой брат" мини-шаттла американский корабль Space Shuttle еще до завершения летных испытаний "натянул армейский китель" и служил мощной лабораторией для Пентагона.

Челноки и их экипажи "затачивали" для визуальной разведки из космоса, фиксации пусков баллистических ракет, поиска спутников и сближения с ними. В третьем полете шаттл "Колумбия" сблизился со спутником оптико-электронной разведки "Кихоул-11" для его инспектирования. С помощью шаттлов разыскивали на орбите советские аппараты серии "Космос" и последние ступени ракет-носителей.

Начальник штаба ВМС США адмирал Джеймс Уоткинс еще в 1980-е отмечал, что эксперименты с челноками позволили "открыть новые явления, исключительно важные как для понимания процессов, происходящих в океане, так и для обеспечения большей скрытности американских подводных лодок и задачи обнаружения подводных лодок противника в погруженном состоянии".

Впрочем, Советский Союз в этом вопросе тоже не отставал. Еще до появления шаттлов в ОКБ-1 (сейчас РКК "Энергия") работали над целой линейкой боевых орбитальных кораблей. К примеру, "Союз-ППК" ("Пилотируемый перехватчик") планировалось оснастить восемью ракетами для уничтожения спутников противника. Кроме перехватчика, разрабатывались военные корабли "Союз-ВИ" ("Военный исследователь") и "Союз-Р" ("Разведчик").

Все это — далеко не полный арсенал оружия, которым две сверхдержавы собирались воевать за пределами атмосферы. Как ни парадоксально, зачастую грань между мирной космонавтикой и технологиями орбитальной войны весьма и весьма условна.