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Безопасность

Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией

08:0007.09.2017
(обновлено: 08:04 07.09.2017)
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© NASAАмериканский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test VehicleАмериканский беспилотный космический аппарат X-37 Orbital Test Vehicle
© NASA

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Пентагон планирует сегодня запустить космический многоразовый беспилотник Boeing X-37 с пятой по счету секретной миссией в интересах ВВС. Резервная дата старта — 8 сентября. Об этом говорится в материалах компании SpaceX. Ракета-носитель Falcon 9 фирмы Илона Маска для выведения X-37B будет использоваться впервые — до этого его всегда запускала United Launch Alliance на ракете Atlas V. Крылатый мини-шаттл  способен годы крутиться вокруг Земли и умеет автоматически садиться на аэродром. Суммарная продолжительность четырех его полетов превысила две тысячи дней. Как уверяет Пентагон, аппарат предназначен для научных исследований, в частности, в рамках предыдущей двухлетней миссии на нем ставили эксперименты по ионному двигателю и изучали поведение материалов в условиях космоса.

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© AP Photo / Maxim Marmur
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Однако многие российские и зарубежные эксперты уверены, что официальная версия — это лишь прикрытие и верхушка айсберга в проекте, о котором в США предпочитают не распространяться. Выдвигались версии, что созданная совместно с NASA засекреченная машина предназначена для отработки технологий уничтожения спутников с орбиты или нанесения ракетно-бомбовых ударов по Земле. О том, для каких научных исследований уникальный космолет подходит больше всего и можно ли считать его запуски подготовкой плацдарма для развертывания боевых действий в космосе, — в материале РИА Новости.

Космос под грифом

Несмотря на секретность, снимки Boeing X-37 ОТV (Orbital Test Vehicle) можно найти в открытом доступе. Внешне он напоминает уменьшенный спейс-шаттл с размахом крыльев 4,5 метра, при длине 8,9 метра и весе в пять тонн. Разработкой аппарата NASA и Boeing занялись еще в 1999 году. Изначально его создавали для ремонта спутников, но через пять лет проект засекретили и передали Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США (DARPA).

Кабина космического корабля SpaceX Dragon V2 в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong
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Сейчас ВВС располагают двумя такими машинами. По данным Пентагона, каждый космоплан может работать на высотах от 200 до 750 километров, умеет быстро менять орбиты и маневрировать, способен вести разведку и доставлять в космос небольшие грузы. В официальном Twitter-аккаунте ВВС его назвали самым современным и технологичным космическим кораблем многоразового использования. Любопытно, что спецпроект курирует особое подразделение ВВС США, отвечающее в том числе за разработку стратегического бомбардировщика следующего поколения, который сменит знаменитый В-2 Spirit.

Наука двойного назначения

Логично предположить, что беспилотник применяют только для тех экспериментов, которые по каким-то причинам нельзя провести на Международной космической станции, хотя она тоже является долговременной орбитальной платформой и у американских астронавтов в плане науки там полный карт-бланш. Таких причин сразу напрашивается две — нежелание посвящать в свои дела партнеров по МКС или потенциальная опасность опытов для экипажа.

Модернизированные реактивные самолеты WB-57F. Архивное фото
© Фото : NASA’s Johnson Space Center/Norah Moran
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"Сам по себе X-37B не слишком интересен и представляет собой лишь испытательную лабораторию, управляемую с Земли, отмечает член-корреспондент Российской академии космонавтики, независимый эксперт Андрей Ионин. — Важно то, что происходит у него внутри. Поскольку сейчас проект курирует DARPA, на нем, по всей видимости, проводятся эксперименты двойного назначения. Причем такие, для которых нужно что-то запустить на орбиту, подольше там подержать, вернуть на Землю и изучить".

"Внутри может находиться все что угодно, вплоть до ядерных зарядов. Эксперты часто говорят об отправке атомного оружия в космос, но ведь, по факту, никто не знает, что с ним произойдет в условиях космической радиации. Такой аппарат, как X-37B, позволяет изучить этот вопрос. Подобные опыты могут быть небезопасны для экипажей пилотируемых кораблей и станций, поэтому беспилотник тут идеально подходит. Тем более что Пентагон подобные вещи не афиширует, а доказать это практически невозможно", — сказал Андрей Ионин РИА Новости.

© Фото : United States Air ForceАмериканский космический беспилотник X-37B
© Фото : United States Air Force
Американский космический беспилотник X-37B

Звездные войны

Главный советник Российского института стратегических исследований, политолог Владимир Козин увидел в проекте ВВС реальную угрозу международной безопасности и считает, что США создают в космосе площадку для будущих боевых действий.

Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
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"На этом шаттле есть огромный грузовой отсек, в который можно загружать либо ударные космические вооружения класса "космос — космос", то есть противоспутниковые системы, либо системы "космос — земля", то есть ударно-боевые средства, которые из космоса могут быть использованы против объектов на поверхности Земли", — ранее заявил РИА Новости Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Тема "звездных войн" для США не новая. Долгосрочную программу экспериментов по отработке систем сопровождения космических целей и наведения оружия Пентагон разработал еще в 1985 году. Уже тогда в кабинетах "пятиугольника" говорили о создании космических командных пунктов, ударных боевых платформ с лазерным и пучковым оружием и даже военных баз на Луне. И хотя после развала СССР от милитаризации космоса было решено отказаться, сегодня к данной теме возвращаются все чаще.

© NASA / Mike DeepЗапуск ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep
Запуск ракеты Atlas V со спутником Вооруженных сил США с мыса Канаверал

Этим летом начальник штаба ВВС Дэвид Голдфейн открыто заявил, что Военно-воздушные силы больше не рассматривают космос как мирное пространство и он вполне может стать полем боя.

"Это пространство, в котором мы должны уметь сражаться и побеждать, сохраняя превосходство на орбите. Если война выйдет в космос, мы должны быть к этому готовы", — сказал Дэвид Голдфейн.

Примечательно, что эти мысли он озвучил не где-нибудь, а на тех самых июньских сенатских слушаниях, в ходе которых министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон анонсировала пятую миссию беспилотника Boeing X-37.

Немного физики

Несмотря на то что разработчики заявляют о высокой маневренности беспилотника, опрошенные РИА Новости специалисты в области ракетно-космической техники с этим не согласны и считают, что X-37B конструктивно не очень годится для постоянной смены орбит, поэтому космический перехватчик и бомбардировщик из него никакой.

"В баллистике есть такое понятие, как запас характеристической скорости. Эта величина определяет способность корабля маневрировать и прямо зависит от запаса топлива. Чем он больше, тем выше маневренность. Для этого должно соблюдаться соответствующее соотношение размера баков к общей массе аппарата. На фото мини-шаттла X-37B я не вижу больших баков, а вижу тяжелый планер с крыльями и грузовым отсеком. Соответственно, возможностей по орбитальным маневрам у него немного — максимум выведение, незначительные межорбитальные переходы и спуск", — заявил РИА Новости сотрудник одного из ведущих предприятий "Роскосмоса", пожелавший остаться неназванным.

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт шаттла Discovery
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт шаттла Discovery

В качестве примера он привел российские пилотируемые корабли "Союз" с запасом характеристической скорости около 330 метров в секунду. Это позволяет им поднимать орбиту с 200 до 400 километров, стыковаться к МКС и затем спускаться, кроме того, предусмотрен резерв топлива на случай внештатных ситуаций.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
В NASA решили использовать российский стыковочный механизм на МКС
"Большие американские шаттлы по этому показателю проигрывали "Союзам" — для обеспечения их стыковки нам даже приходилось снижать орбиту МКС с 400 до 350 километров, — подчеркнул специалист. — Челноки с грузом физически не могли подняться выше. Впрочем, для такого аппарата, как X-37B, важнее даже не маневренность, а автономность. Сам факт того, что он может в течение двух лет болтаться в космосе и затем благополучно оттуда вернуться, это уже серьезное достижение".

Пример "большого брата"

Однако, как показывает практика, боевые качества космических аппаратов не всегда определяются их высокой маневренностью и запасами топлива — все зависит от конкретных задач. Известно, что "большой брат" мини-шаттла американский корабль Space Shuttle еще до завершения летных испытаний "натянул армейский китель" и служил мощной лабораторией для Пентагона.

Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком Бриз-М стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. 17 августа 2017
© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/ Роскосмос
Запущенный с Байконура военный спутник выведен на целевую орбиту
Челноки и их экипажи "затачивали" для визуальной разведки из космоса, фиксации пусков баллистических ракет, поиска спутников и сближения с ними. В третьем полете шаттл "Колумбия" сблизился со спутником оптико-электронной разведки "Кихоул-11" для его инспектирования. С помощью шаттлов разыскивали на орбите советские аппараты серии "Космос" и последние ступени ракет-носителей.

Начальник штаба ВМС США адмирал Джеймс Уоткинс еще в 1980-е отмечал, что эксперименты с челноками позволили "открыть новые явления, исключительно важные как для понимания процессов, происходящих в океане, так и для обеспечения большей скрытности американских подводных лодок и задачи обнаружения подводных лодок противника в погруженном состоянии".

Впрочем, Советский Союз в этом вопросе тоже не отставал. Еще до появления шаттлов в ОКБ-1 (сейчас РКК "Энергия") работали над целой линейкой боевых орбитальных кораблей. К примеру, "Союз-ППК" ("Пилотируемый перехватчик") планировалось оснастить восемью ракетами для уничтожения спутников противника. Кроме перехватчика, разрабатывались военные корабли "Союз-ВИ" ("Военный исследователь") и "Союз-Р" ("Разведчик").

Все это — далеко не полный арсенал оружия, которым две сверхдержавы собирались воевать за пределами атмосферы. Как ни парадоксально, зачастую грань между мирной космонавтикой и технологиями орбитальной войны весьма и весьма условна.

© Фото : Escape DynamicsШаттл-"микроволновка" компании Escape Dynamics
© Фото : Escape Dynamics
Шаттл-"микроволновка" компании Escape Dynamics

 

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