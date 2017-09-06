Корабль "Азов" впервые прошел под аркой моста через Керченский пролив

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" в среду впервые прошел под аркой моста через Керченский пролив, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" впервые прошел под аркой строящегося моста, соединяющего полуостров Крым с побережьем Краснодарского края. Боевой корабль направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города. Приморский город уже много лет шефствует над экипажем корабля", — сказал он.

Отмечается, что в период стоянки корабль будет открыт для посещения. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий на набережной состоится военно-спортивный праздник с участием военных, а на Петровской набережной Азова будет развернут мобильный пункт отбора граждан на службу по контракту.

Ранее большой десантный корабль ЧФ посещал город Азов в 2008 и 2011 годах.