Учения объединенной системы ПВО РФ и Белоруссии пройдут в августе 2018 года

АСТРАХАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Новые компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО России и Белоруссии "Региональная безопасность-2018" пройдут в августе следующего года в Минске, сообщил во вторник начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Мы обсудили вопрос проведения совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО государств-участников СНГ "Региональная безопасность-2018" в августе следующего года, которое планируется провести в Минске", — сказал Кураченко.

Он пояснил, что участники "электронных маневров" смоделируют боевые действия в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Одной из основных задач таких компьютерных учений будет повышение эффективности боевого применения войск и сил Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Также, по словам Кураченко, новый вид учений придаст дополнительный импульс развитию не только региональных систем противовоздушной обороны, но и объединенной системы ПВО всех стран содружества.

"Это мероприятие станет регулярным и будет проводиться в год проведения тренировок с органами управления и дежурными по ПВО силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ", — резюмировал Кураченко.