Под Владивостоком открыли мемориал атомным подлодкам ТОФ

ФОКИНО (Приморский край), 5 сен — РИА Новости. Мемориальный комплекс, посвященный российским атомным подводным лодкам, выведенным из боевого состава ТОФ, а также специалистам, решившим задачу по полной очистке этой части страны от отработавшего ядерного топлива атомных субмарин, открылся во вторник на предприятии госкорпорации "Росатом" "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" (ДальРАО, Фокино, Приморский край).

Мемориал представляет собой рубку одной из ранее выведенных из эксплуатации атомных субмарин — подводной лодки К-506 "Зеленоград", в 1981-2010 годах входившей в состав Тихоокеанского флота. У основания рубки установлены стенды с названиями всех атомных подлодок, выведенных из состава ТОФ и ставших на вечный якорь на стапеле пункта долговременного хранения радиоактивных отходов в бухте Разбойник.

В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. "Монумент, который мы сегодня торжественно открыли – рубка атомной подводной лодки – увековечивает память всех атомных подводных лодок, которые проходили боевую службу в Тихоокеанском флоте и во времена СССР, и в период новой России. У каждой подлодки своя история, и этот монумент – это знак того, что ни одна АПЛ никогда не будет забыта", — сказал Лихачев.

Открывшийся монумент — "вечная память подвигу атомных подводных лодок и их экипажей, которые обеспечивали безопасность нашей великой Родины", сказал в свою очередь директор ДальРАО адмирал запаса Константин Сиденко.

"И еще мне хотелось бы отметить, что этот памятник символизирует и ваш труд, важный и нужный для страны, для Тихоокеанского флота, для всех жителей Дальнего Востока. Ваша деятельность вносит существенный вклад в снижение экологических и радиационных рисков в регионе", — добавил Лихачев.

Глава Росатома отметил, что благодаря усилиям специалистов ДальРАО вся территория российского Дальнего Востока освобождена от корабельного отработавшего ядерного топлива. Лихачев добавил, что предприятие успешно ведет работу по обращению с выведенными из эксплуатации атомными подлодками и судами атомного технического обслуживания. Кроме того, переработано свыше 12 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые теперь приведены в приемлемое состояние. Все это позволило заметно улучшить радиационную и экологическую обстановку на Дальнем Востоке, подчеркнул Лихачев.

Генеральный директор Росатома вручил отраслевые награды работникам ДальРАО. По словам Лихачева, эти награды — "знак уважения к заслугам и признательности за профессионализм и самоотверженность".