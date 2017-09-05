Под Владивостоком открыли мемориал атомным подлодкам ТОФ

ФОКИНО (Приморский край), 5 сен — РИА Новости. Мемориальный комплекс, посвященный российским атомным подводным лодкам, выведенным из боевого состава ТОФ, а также специалистам, решившим задачу по полной очистке этой части страны от отработавшего ядерного топлива атомных субмарин, открылся во вторник на предприятии госкорпорации "Росатом" "Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами" (ДальРАО, Фокино, Приморский край).
В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. "Монумент, который мы сегодня торжественно открыли – рубка атомной подводной лодки – увековечивает память всех атомных подводных лодок, которые проходили боевую службу в Тихоокеанском флоте и во времена СССР, и в период новой России. У каждой подлодки своя история, и этот монумент – это знак того, что ни одна АПЛ никогда не будет забыта", — сказал Лихачев.
Открывшийся монумент — "вечная память подвигу атомных подводных лодок и их экипажей, которые обеспечивали безопасность нашей великой Родины", сказал в свою очередь директор ДальРАО адмирал запаса Константин Сиденко.
Глава Росатома отметил, что благодаря усилиям специалистов ДальРАО вся территория российского Дальнего Востока освобождена от корабельного отработавшего ядерного топлива. Лихачев добавил, что предприятие успешно ведет работу по обращению с выведенными из эксплуатации атомными подлодками и судами атомного технического обслуживания. Кроме того, переработано свыше 12 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые теперь приведены в приемлемое состояние. Все это позволило заметно улучшить радиационную и экологическую обстановку на Дальнем Востоке, подчеркнул Лихачев.
Генеральный директор Росатома вручил отраслевые награды работникам ДальРАО. По словам Лихачева, эти награды — "знак уважения к заслугам и признательности за профессионализм и самоотверженность".