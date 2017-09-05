Россия и Армения определили состав войск региональной системы ПВО

АСТРАХАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщил во вторник начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Определен перечень войск, выделяемый Российской Федерацией и Республикой Армения в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности", — сказал Кураченко на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО.

По его словам, началась разработка документов по практической реализации соглашения между двумя странами о создании Объединенной региональной системы ПВО. Документ подписан в Москве 23 декабря 2015 года и ратифицирован Госдумой РФ в декабре 2016 года. Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления на 5-летние периоды.

"Продолжается практическая реализация соглашений о создании единых региональных систем ПВО России и Белоруссии, а также России и Казахстана", — добавил Кураченко, отметив, что в настоящее время идет согласование документа о создании объединенных региональных систем ПВО с Киргизией и Таджикистаном.

Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

В соответствии с соглашением, основными задачами региональной системы ПВО являются: организация и несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в Кавказском регионе коллективной безопасности; поддержание системы боевого управления, а также вооружения и военной техники войск (сил) ПВО в постоянной готовности к применению; осуществление взаимодействия с войсками (силами), входящими в состав других региональных систем противовоздушной обороны.