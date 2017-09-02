Группа кораблей Северного флота вышла из Дудинки в сторону Карского моря

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа кораблей Северного флота (СФ) вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Сегодня группа кораблей Северного флота в составе больших десантных кораблей (БДК) "Оленегорский горняк", "Александр Отраковский" и килекторного судна КИЛ-164 вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря", — сказал он.

Серга сообщил, что накануне на десантные корабли была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ, принимавших участие в тактических учениях по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

По словам Серги, в воскресенье столицу Таймыра покинут оставшиеся корабли — большой противолодочный корабль "Североморск" и БДК "Кондопога". 1 сентября офицеры этих кораблей провели уроки мужества для таймырских школьников.

Серга добавил, что североморцы провели на Таймыре две недели. Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прибыл в порт Дудинка 18 августа.