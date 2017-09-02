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Безопасность

Группа кораблей Северного флота вышла из Дудинки в сторону Карского моря

15:0902.09.2017
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© Фото : Sasha KrotovБольшой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фотоБольшой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
© Фото : Sasha Krotov

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Группа кораблей Северного флота (СФ) вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Сегодня группа кораблей Северного флота в составе больших десантных кораблей (БДК) "Оленегорский горняк", "Александр Отраковский" и килекторного судна КИЛ-164 вышла из порта Дудинка в направлении Карского моря", — сказал он.

Серга сообщил, что накануне на десантные корабли была погружена техника и личный состав подразделений арктической бригады, морской пехоты и ВДВ, принимавших участие в тактических учениях по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

По словам Серги, в воскресенье столицу Таймыра покинут оставшиеся корабли — большой противолодочный корабль "Североморск" и БДК "Кондопога". 1 сентября офицеры этих кораблей провели уроки мужества для таймырских школьников.

Серга добавил, что североморцы провели на Таймыре две недели. Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прибыл в порт Дудинка 18 августа.

Будни моряков Северного флота
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкДатой образования Северного флота считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. На фото: матросы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" заряжают корабельный комплекс установки помех. 2011 год.Матросы большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков заряжают корабельный комплекс установки помех
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Датой образования Северного флота считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. На фото: матросы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" заряжают корабельный комплекс установки помех. 2011 год.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. На фото: большой противолодочный корабль "Североморск" во время парада в День Военно-морского флота РФ на базе Северного флота. 2014 год.Большой противолодочный корабль Североморск во время праздничного парада в День ВМФ на главной базе Северного флота в Североморске
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Из построенных в Архангельске кораблей была сформирована эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. На фото: большой противолодочный корабль "Североморск" во время парада в День Военно-морского флота РФ на базе Северного флота. 2014 год.
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© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
После того, как на флоте появились суда с паровым двигателем, Архангельский военный порт в 1862 году был закрыт. На фото: военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска. 2011 год.
© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкСледующий серьезный этап формирования флота относится к концу 19 века, когда сначала был построен порт Мурман, а через три года состоялось открытие города Александровск (ныне — Полярный) в Екатерининской гавани. На фото: атомная подводная лодка Северного морского флота на причале Североморска. 2000 год.Атомная подводная лодка того же класса, что и Курск (К-141). Северный флот ВМФ России
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Следующий серьезный этап формирования флота относится к концу 19 века, когда сначала был построен порт Мурман, а через три года состоялось открытие города Александровск (ныне — Полярный) в Екатерининской гавани. На фото: атомная подводная лодка Северного морского флота на причале Североморска. 2000 год.
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флотаПерейти в фотобанкАкватория Екатерининской гавани стала одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года. На фото: военнослужащий на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.Военнослужащий на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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Акватория Екатерининской гавани стала одним из районов базирования кораблей флотилии Северного Ледовитого океана, созданной 2 июля (19 июня по старому стилю) 1916 года. На фото: военнослужащий на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкФлотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге и Архангельске. На фото: учебная высадка десанта Северного флота с большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" в Баренцевом море. 1994 год.Учебная высадка десанта с большого десантного корабля Митрофан Москаленко
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Флотилия Северного Ледовитого океана располагала базами в Александровске (Полярном), Романов-на-Мурмане (Мурманске), Йоканьге и Архангельске. На фото: учебная высадка десанта Северного флота с большого десантного корабля "Митрофан Москаленко" в Баренцевом море. 1994 год.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВо время Гражданской войны основная часть боевого состава флотилии была утеряна, а оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданных Морских сил Северного моря. В мае 1922 года они были расформированы. На фото: бойцы отряда подводно-диверсионных сил во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. 1996 год.Бойцы отряда подводно-диверсионных сил и средств при выполнении боевой задачи в Баренцевом море
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Во время Гражданской войны основная часть боевого состава флотилии была утеряна, а оставшиеся в строю корабли вошли в состав созданных Морских сил Северного моря. В мае 1922 года они были расформированы. На фото: бойцы отряда подводно-диверсионных сил во время выполнения боевой задачи в Баренцевом море. 1996 год.
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флотаПерейти в фотобанкДнем рождения современного Северного флота можно считать 1 июня 1933 года, когда была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске — Кольский залив. На фото: военнослужащие Северного флота играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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Днем рождения современного Северного флота можно считать 1 июня 1933 года, когда была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Мурманске — Кольский залив. На фото: военнослужащие Северного флота играют в хоккей на роликовых коньках на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. 2016 год.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкС созданием Северной военной флотилии началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года флотилия была преобразована в Северный флот. На фото: матрос большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" следит за показаниями радара на капитанском мостике судна. 2011 год.Матрос большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков следит за показаниями радара на капитанском мостике судна
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
С созданием Северной военной флотилии началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года флотилия была преобразована в Северный флот. На фото: матрос большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" следит за показаниями радара на капитанском мостике судна. 2011 год.
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© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
За годы Великой Отечественной войны силами Северного флота было уничтожено 628 и повреждено 237 боевых кораблей и транспортных судов противника. На фото: десант моряков Северного флота высаживается на берег, занятый немцами. 1942 год.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведен старт баллистической ракеты с подводной лодки. На фото: атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий" Северного флота на причале в городе Гаджиево Мурманской области. 2014 год.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В 1966 году отряд подводных лодок Северного флота впервые в истории совершил групповое кругосветное плавание, пройдя без единого всплытия 25 тысяч миль. На фото: моряки во время церемонии торжественных проводов тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Северного флота, который принимал участие в учениях "Восток-2010".
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Основным местом базирования Северного флота на данный момент является город Североморск. На фото: военнослужащий в центре управления повседневной деятельностью Вооруженных сил России. 2015 год.
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© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На фото: палубные вертолеты КА-27 выполнили плановые ночные полеты в районе Северо-восточной Атлантики. 2008 год.
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ РФПерейти в фотобанкФлагманским кораблем Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". На фото: учения на крейсере "Петр Великий" в Норвежском море. 2008 год.Учения Северного флота
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ РФ
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Флагманским кораблем Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". На фото: учения на крейсере "Петр Великий" в Норвежском море. 2008 год.
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