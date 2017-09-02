В учениях "Селенга-2017" в пустыне Гоби участвуют более тысячи военных

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более тысячи военнослужащих и 200 единиц техники участвует в международном военном учении "Селенга-2017" в пустыне Гоби, сообщает пресс-служба ВВО РФ.

"Совместное военное учение "Селенга" впервые проходит в сложных климатических условиях пустыни Гоби. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в маневрах принимает участие более одной тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Монголии и России совместно совершили марш в указанный район незнакомого полигона, где провели первую тренировку по ликвидации условных террористов. Перед практическими действиями руководители учения установили единые сигналы и определили порядок взаимодействия между подразделениями двух стран.

"Селенга-2017" — десятые совместные учения, в которых участвуют военные ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название "Дархан" (в переводе с монгольского — "Кузнец"). С 2011 года международные учения были переименованы по названию реки Селенга, которая протекает в Монголии. В ходе учений российские и монгольские военные отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.