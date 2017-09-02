На учениях под Астраханью военные нанесли условные удары из "Искандеров"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Военные ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенного оперативно-тактическими комплексами (ОТРК) "Искандер", провели условные пуски ракет и отразили нападение "диверсантов" на учениях в Астраханской области в День российской гвардии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, в тренировках задействована Гвардейская ракетная Оршанская орденов Суворова и Кутузова II степени бригада. Она перебазировалась из Краснодарского края на полигон Ашулук в Астраханской области.

Представитель округа напомнил, что ранее ракетное соединение ЮВО, оснащенное "Искандерами-М", было поднято по учебной тревоге для совершения марша и проведения ракетных пусков.

"Военнослужащие совершили марш комбинированным способом общей протяженностью около одной тысячи километров. В ходе марша по пересеченной местности отработали не менее 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, развертывание комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям", — сказал Астафьев.

В мероприятиях принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.