Бронебойный аргумент. Самые лучшие противотанковые гранатометы мира

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В конце августа Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России приступила к ликвидации крупной группировки боевиков ИГ* под Акербатом — городом на границе провинций Хама и Хомс. И чем больше сжимаются стенки котла, тем сильнее сопротивляются окруженцы, бросившие в бой все свои резервы. Правительственным войскам здесь приходится иметь дело не только с пехотой, но и с "джихад-мобилями", тачанками-"гантраками" и танками. Как показал опыт последних войн и вооруженных конфликтов, решающую роль в таких сражениях с бронетехникой накоротке играют не высокоточные бомбы и ракеты, а старые добрые ручные противотанковые гранатометы. Хоть многие эксперты и считают РПГ оружием прошлого века, оно будет оставаться актуальным еще десятилетия — пока воюющие стороны не научатся сражаться вне дистанции прямой видимости. РИА Новости публикует подборку самых грозных противотанковых гранатометов стран мира.

Самый надежный

Знаменитый РПГ-7, принятый на вооружение Советской армии еще в 1961 году, и сегодня является самым узнаваемым противотанковым гранатометом в мире. За прошедшие десятилетия было выпущено более девяти миллионов единиц этого оружия, его различные модификации и копии стоят на вооружении около ста государств. Простой как топор, надежный, безотказный и недорогой — вот главные достоинства РПГ-7, определившие его популярность. В конструкции гранатомета нет ничего лишнего: ствол с оптическим или механическим прицелом и ударно-спусковой механизм.

Широкая номенклатура боеприпасов с калибром головной части от 40 до 105 мм позволяет использовать РПГ-7 как эффективное противотанковое и противопехотное средство на дистанциях до 330 метров. А колоссальный ресурс для модернизации, заложенный в гранатомет создателями, дает возможность постепенно повышать его эффективность простой заменой старых гранат (выстрелов) на новые без изменения самой конструкции оружия. Сегодня на вооружении Российской армии стоят модернизированные РПГ-7В2 с универсальным прицельным приспособлением УП-7В.

Самый точный

На поле боя РПГ дебютировал в 1968 году во Вьетнаме. Северовьетнамские гранатометчики с его помощью успешно жгли американские танки M48 и бронетранспортеры М113 во время Тетского наступления. "Семерка" эффективно применялась и в войне Судного дня в 1973 году. С тех пор, пожалуй, ни один военный конфликт не обошелся без участия солдат, вооруженных этим гранатометом. Достаточно сказать, что более половины потерь американцев в Ираке пришлись на РПГ-7 — броня армейских внедорожников "Хаммер" не держала попадание даже устаревших боеприпасов. Против танков и БМП, оснащенных динамической защитой (ДЗ), эффективность гранатомета была ниже. Однако у иракской армии практически не было тандемно-кумулятивных выстрелов ПГ-7ВР, способных пробивать до 650 миллиметров брони, игнорируя навесную ДЗ.

Американский одноразовый гранатомет FGM-172 SRAW был принят на вооружение Корпуса морской пехоты США в 2002 году и является более простой и дешевой альтернативой противотанковому ракетному комплексу FGM-148 Javelin. Его главное достоинство — возможность работы по принципу "выстрелил — забыл". Стрелку достаточно в течение двух-трех секунд удерживать прицельную марку на цели, нажать кнопку пуска, а дальше начинает работать автоматика. Ракета способна самостоятельно определить поправку на ветер и упреждение и может поражать танк в верхнюю полусферу (как правило, наименее защищенную).

SRAW изготавливается в двух базовых вариантах. Первый — противотанковый с кумулятивной боевой частью Predator ("Хищник") — способен пробивать до 600 миллиметров брони на дистанции от 16 до 500 метров. Второй — многоцелевой с осколочно-фугасной боевой частью MPV — предназначен для уничтожения фортификационных сооружений, а также легкобронированной и небронированной техники. Боевое крещение гранатомет прошел в Ираке, где показал себя эффективным средством борьбы с легкой бронетехникой.

Самый долгоживущий

Дольше всего пробыл в строю шведский ручной противотанковый гранатомет Carl Gustaf калибра 84 миллиметра. Он был принят в эксплуатацию аж в 1948 году и до сих пор остается на вооружении более 30 стран, в том числе США. По сути, он представляет собой классическую "шайтан-трубу" с двумя пистолетными рукоятями, нарезным стволом, плечевым упором и прицельными приспособлениями. Штатный расчет одного гранатомета состоит из двух человек — стрелка и заряжающего.

Достоинством оружия является широкая номенклатура боеприпасов — от кумулятивных до осколочных, дымовых и осветительных, а также простота в эксплуатации. К недостаткам ранних версий относится их вес. Первые две модификации весили 16,5 и 14 килограммов соответственно, что для ручного пехотного оружия, мягко говоря, многовато. Однако четвертая, усовершенствованная модель оружия, представленная в 2014 году, весит менее семи килограммов за счет использования в конструкции титана и углепластика. Еще один недостаток "Густава" — сравнительно низкая бронепробиваемость кумулятивных выстрелов — до 500 миллиметров. Тем не менее гранатомет продолжает широко использоваться всеми противоборствующими сторонами в Афганистане и Ираке. Несколько единиц Carl Gustaf были захвачены правительственными войсками у боевиков ИГ* в Сирии.

Самый бронебойный

Пальму первенства по показателям бронепробиваемости держат одноразовые российские гранатометы РПГ-30 "Крюк", являющиеся дальнейшим развитием еще советских РПГ-29 "Вампир". Принятая на вооружение в 2012 году "тридцатка" имеет редкую для оружия этого типа бикалиберную конструкцию. Проще говоря, у "Крюка" — два параллельных ствола. В большем по диаметру размещена основная тандемная кумулятивная реактивная противотанковая граната ПГ-30. В меньшем — снаряд-имитатор. Он первым отстреливается в сторону цели, а следом за ним с небольшим интервалом стартует и основной боеприпас.

Имитатор, приближаясь к танку, провоцирует срабатывание его комплекса активной защиты (КАЗ), который отстреливает навстречу угрозе противоснаряд. Его подрыв уничтожает "обманку", однако взрыв маскирует от КАЗ основной заряд, который уже находится на пути к цели. Повторное обнаружение противотанковой гранаты возможно только после того, как она выйдет из облака осколков, но времени на противодействие уже не останется. После того как ПГ-30 достигает цели, первым срабатывает лидирующий заряд, уничтожающий элементы навесной динамической защиты. Следом в прорыв входит кумулятивная боевая часть, которая и прожигает основную броню танка или БМП.

РПГ-30 способен пробить 700 миллиметров брони с учетом КАЗ и ДЗ, что является рекордом для современных противотанковых гранатометов. Выдержать такой удар на дистанции 200 метров не сможет ни один танк. Доказательство тому — последние вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, где боеприпасы РПГ-29, во многом схожие с выстрелами РПГ-30, успешно поражали современные танки M1 "Абрамс", "Челленджер-2" и "Меркава".

Самый крупнокалиберный

Пальму первенства по калибру гранаты держит одноразовый гранатомет MBT LAW, стоящий на вооружении армии Великобритании. Его основной боеприпас имеет диаметр 150 миллиметров и способен пробивать до 650 миллиметров брони. Однако первым в сторону цели выстреливается 105-миллиметровый снаряд-имитатор. В отличие от выстрела РПГ-30, он не может "обмануть" КАЗ цели — в его задачу входит уничтожение динамической защиты и навесной пассивной брони. Зато оператор MBT LAW может корректировать траекторию движения боеприпаса с помощью установленной на гранате электронной аппаратуры и прицельных приспособлений на самой трубе. В новых модификациях этого оружия предусмотрена возможность ведения огня в режиме "выстрелил — забыл" — подобным образом, напомним, действуют американские FGM-148 и FGM-172.

О практическом применении MBT LAW на поле боя говорить пока не приходится. В Афганистане британские военные эти системы не используют, так как у противника фактически нет бронетехники. К тому же боеприпас из-за своей электронной начинки является довольно дорогим.

*Террористическая организация, запрещенная в России.