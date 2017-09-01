Беспилотная техника важна для экономики и для обороны, заявил Путин

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность развития и совершенствования беспилотных технологий в оборонной сфере; по мнению главы государства, войны будущего будут заканчиваться тогда, когда все имеющиеся беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой, после чего первой останется только "сдаться в плен".

"Нельзя сказать, что мы лидеры по беспилотным аппаратам. А это одно из важнейших направлений, которое для нас важно везде — и в сфере экономики, и в сфере обеспечения обороноспособности страны. Многие страны имеют беспилотники авиационные с достаточно большой нагрузкой. Пока мы эту тему дорабатываем. А они (беспилотники) очень важны для того, чтобы их использовать не только в авиационной сфере, но и на транспорте вообще", — сказал Путин.

Как отметил президент, под беспилотником сегодня подразумевается не только самолет, летательный аппарат, но и автомобиль, поезд и, кроме всего прочего, танки, боевые самолеты, вертолеты.

"Если прогнозировать все, что я говорю в области обороноспособности, то войны могут заканчиваться тогда, когда все беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой. Дальше можно только сдаться в плен", — отметил глава государства.