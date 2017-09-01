МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Как напоминает издание, Путин и Лукашенко последний раз вместе наблюдали за ходом учений в 2013 году — сначала в Гродненской области Белоруссии, после чего перелетели в Калининградскую область России, где на морское побережье высадился десант.

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил… что в этот раз главы двух государств намерены посетить военный полигон в одном из российских регионов", — пишет издание.

Российско-белорусские стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В частности, планируется участие 7,2 тысячи человек — от Вооруженных сил Белоруссии, 5,5 тысячи человек — от ВС РФ (из них на территории Белоруссии — около 3 тысяч человек). В маневрах будет задействовано 370 единиц бронетанковой техники, до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.