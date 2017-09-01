ВКС восемь раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, свидетельствуют данные на сайте российского министерства обороны.
Сообщается, что 16 летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, четыре — на Юго-Западном, один — на Арктическом и три на Восточном. Нарушений российского воздушного пространства не допущено, отмечает военное ведомство.
По данным Минобороны, в рамках Договора по открытому небу российские специалисты провели военную инспекцию в Литве и Латвии.