ВКС восемь раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, свидетельствуют данные на сайте российского министерства обороны.

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 летательных аппарата.

Сообщается, что 16 летательных аппаратов вели разведку на Западном стратегическом направлении, четыре — на Юго-Западном, один — на Арктическом и три на Восточном. Нарушений российского воздушного пространства не допущено, отмечает военное ведомство.

По данным Минобороны, в рамках Договора по открытому небу российские специалисты провели военную инспекцию в Литве и Латвии.