Сентябрь для СВР пройдет под знаком легендарного разведчика Кима Филби

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сентябрь нынешнего года для Службы внешней разведки будет ознаменован рядом мероприятий, посвященных Киму Филби — члену легендарной британской "Кембриджской пятерки", в которую входили высокопоставленные сотрудники спецслужб и МИД Великобритании, в 1930-1950-х годах работавшие на советскую разведку.

Директор СВР Сергей Нарышкин направил телеграмму вдове Филби Руфине Пуховой-Филби с поздравлениями по случаю ее 85-летнего юбилея. "Наша страна, для обеспечения безопасности которой Ким Филби так много сделал, стала ему второй родиной во многом благодаря тому, что вы были рядом с ним. Мне приятно вам первой сообщить, что нынешний сентябрь в разведке будет проходить под знаком Кима Филби", — говорится в телеграмме, текст которой приведен в сообщении пресс-бюро СВР.

Как отметил Нарышкин, 15 сентября в здании Российского исторического общества откроется уникальная выставка, на которой будут представлены рассекреченные архивные документы СВР России, отражающие оперативный путь Филби, его награды и личные вещи. В сентябре художник Александр Шилов представит свою новую работу – портрет Филби, который наряду с портретами других разведчиков займет место в экспозиции "Они сражались за Родину" в галерее Шилова. Также на Первом канале планируется премьера двухсерийного документального телефильма "Ким Филби. Тайная война".

"Все это – дань уважения легендарному разведчику и знак признательности лично Вам за то светлое чувство, которое Вы разделяли с Кимом Филби на протяжение многих лет", — написал директор СВР.

Советский агент в британской разведке

Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) родился в Индии, в семье британского чиновника при правительстве раджи. Имя Ким он получил от отца в честь одного из героев книг Редьярда Киплинга. Филби окончил Кембриджский университет. Прогрессивные социалистические взгляды Филби обратили на себя внимание советской разведки, которая привлекла его к секретному сотрудничеству.

После окончания Кембриджского университета Филби некоторое время работал в редакции газеты "Таймс", а затем во время гражданской войны в Испании был направлен специальным корреспондентом этой газеты при франкистской армии. Там он выполнял важные задания советской разведки.

В 1940 году Филби по рекомендации резидентуры поступил на работу в британскую разведку "Сикрет интеллидженс сервис" (СИС). Благодаря своим незаурядным способностям, а также знатному происхождению через год Филби назначается заместителем начальника контрразведки этой службы (отдел В). В 1944 году получает повышение по службе и назначается на пост начальника 9 отдела СИС, который занимался изучением "советской и коммунистической деятельности" в Британии.

Летом 1947 года выехал в Стамбул в качестве резидента СИС и находился там до 1949 года. В 1949-1951 годах возглавлял миссию связи СИС в Вашингтоне. Установил контакты с руководством ЦРУ и ФБР, в том числе с Алленом Даллесом и Эдгаром Гувером. Координировал деятельность американских и британских спецслужб в борьбе с "коммунистической угрозой". Кандидатура Филби в свое время даже рассматривалась для назначения на пост руководителя СИС.

В 1951 году в связи с провалом двух других членов "Кембриджской пятерки" — Дональда Маклина и Гая Берджеса, знакомства с которыми не скрывал, попал под подозрение спецслужб США и Англии. В ноябре 1952 года был допрошен британской контрразведкой МИ-5, однако отпущен за недостатком улик. В 1955 году вышел в отставку. Однако с помощью друзей из британской разведки, считавших его жертвой провокаций ФБР и ЦРУ, добился общественной реабилитации, и был направлен в столицу Ливана Бейрут под прикрытием корреспондента британских газет "Обсервер" и "Экономист". В связи с угрозой провала в начале 1963 года Филби с помощью советской разведки нелегально покинул Бейрут и прибыл в Москву.

С 1963 по 1988 годы работал консультантом внешней разведки КГБ СССР по спецслужбам Запада, участвовал в подготовке разведчиков. Награжден советскими правительственными наградами. В США и Великобритании считают, что Ким Филби является наиболее известным агентом советской разведки, действовавшим внутри западных спецслужб.