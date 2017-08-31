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Безопасность

В числе лидеров: российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

14:2531.08.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТанк Т-90. Архивное фотоТанк Т-90. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская армия вошла в тройку сильнейших вооруженных сил в мире. В рейтинге военной мощи, составленном международной компанией Global Firepower, Россия заняла второе место, уступив лишь США.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны?
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  • 67.3%

    Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

  • 4.5%

    Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

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    Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
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В 2016 году Россия также заняла второе место в рейтинге Global Firepower. Тогда исследователи отметили, что армия усилилась за счет масштабной программы модернизации, роста объема производства и закупок военной техники.

Критерии оценки

При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге.

Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Учитывались также географическое положение страны, "логистическая гибкость" и объем природных ресурсов. Кроме того, страны НАТО получили бонус из-за возможности распоряжаться средствами из общих ресурсов альянса.

Global Firepower не учитывал наличие у стран ядерного оружия, начисляя за него лишь дополнительные баллы. Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Россия уступила США, но опередила Китай

Эксперты Global Firepower поставили Россию на второе место в рейтинге. При этом, согласно исследованию, страна располагает самыми мощными Сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков.

Вертолет армии США приземляется на палубу эсминца. Архивное фото
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Лидером списка стала армия США, тратящая больше всех в мире на оборону. Тройку сильнейших армий мира замкнула крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.

Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что Россия и США сопоставимы по военной мощи. Так, например, бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский заявил, что по своему потенциалу армии обеих стран примерно одинаковы.

"Имеются в виду не количественные показатели, а накопленный опыт ведения боевых действий, в частности, в Сирии, апробирование боевых действий подразделений спецназа, логистику, обеспечение жизнедеятельности войск и обслуживание техники", — отметил Балуевский.

С ним согласен и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. При этом эксперт отметил, что подобные рейтинги не могут учесть все нюансы.

Ядерная бомба B61. Архивное фото
© Flickr / Kelly Michals
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"Ни один рейтинг не может передать реальное состояние дел, поскольку они не могут учесть всех аспектов. Например, по ядерной составляющей Россия не уступает США, а находится на одном уровне с ними. Да, у американцев больше авианосцев, но мы не проводим экспансионистскую политику, поэтому нет нужды копировать модель американской военной организации", — отметил Коротченко.

Глава ЦАМТО добавил, что США превосходят Россию в таких оборонных технологиях как системы связи, боевого управления и автоматизации, при этом российская армия за последние годы продемонстрировала ощутимые успехи в планировании и ведении реальных боевых действий. В качестве примера он привел успех операции в Сирии.

"Если брать показатель успеха, то мы значительно опережаем Америку — учитывая меньшие ресурсы, мы сумели провести такую операцию, которую американская армия не смогла провести ни в одной из стран, где Вашингтон пытался силой изменить обстановку в свою пользу", — подчеркнул эксперт.

Мнение россиян

Военнослужащая на командном пункте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Опросы общественного мнения показывают, что россияне высоко оценивают возможности вооруженных сил страны. Так, на прошлой неделе глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что за последние три года возросла с 63 до 90 процентов.

По данным социологов, лучшей в мире российскую армию считают 36 процентов опрошенных россиян, 47 процентов полагают, что армия является одной из лучших, 10 процентов склоняются к мнению, что вооруженные силы "несколько отстают" от лучших армий мира. При этом лишь два процента опрошенных оценили боеспособность России как "очень низкую".

В мае опрос "Левада-центра" показал, что 37 процентов россиян считают армию главным достоинством страны.

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