В числе лидеров: российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российская армия вошла в тройку сильнейших вооруженных сил в мире. В рейтинге военной мощи, составленном международной компанией Global Firepower, Россия заняла второе место, уступив лишь США.
67.3%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
28.2%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Критерии оценки
При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.
Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге.
Global Firepower не учитывал наличие у стран ядерного оружия, начисляя за него лишь дополнительные баллы. Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.
Россия уступила США, но опередила Китай
Эксперты Global Firepower поставили Россию на второе место в рейтинге. При этом, согласно исследованию, страна располагает самыми мощными Сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков.
В десятку также вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.
Мнение экспертов
Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что Россия и США сопоставимы по военной мощи. Так, например, бывший начальник генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский заявил, что по своему потенциалу армии обеих стран примерно одинаковы.
"Имеются в виду не количественные показатели, а накопленный опыт ведения боевых действий, в частности, в Сирии, апробирование боевых действий подразделений спецназа, логистику, обеспечение жизнедеятельности войск и обслуживание техники", — отметил Балуевский.
С ним согласен и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. При этом эксперт отметил, что подобные рейтинги не могут учесть все нюансы.
Глава ЦАМТО добавил, что США превосходят Россию в таких оборонных технологиях как системы связи, боевого управления и автоматизации, при этом российская армия за последние годы продемонстрировала ощутимые успехи в планировании и ведении реальных боевых действий. В качестве примера он привел успех операции в Сирии.
"Если брать показатель успеха, то мы значительно опережаем Америку — учитывая меньшие ресурсы, мы сумели провести такую операцию, которую американская армия не смогла провести ни в одной из стран, где Вашингтон пытался силой изменить обстановку в свою пользу", — подчеркнул эксперт.
Мнение россиян
По данным социологов, лучшей в мире российскую армию считают 36 процентов опрошенных россиян, 47 процентов полагают, что армия является одной из лучших, 10 процентов склоняются к мнению, что вооруженные силы "несколько отстают" от лучших армий мира. При этом лишь два процента опрошенных оценили боеспособность России как "очень низкую".
В мае опрос "Левада-центра" показал, что 37 процентов россиян считают армию главным достоинством страны.