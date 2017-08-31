Российские вооруженные силы вошли в тройку сильнейших армий мира

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower.

Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков. Лидером списка признана американская армия, тратящая больше всех в мире на оборону, тройку замыкает крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

В десятку также вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.

В оценке учитывались более пятидесяти факторов. Как отмечается в примечании к исследованию, ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

Ядерное оружие не принималось во внимание экспертами, однако ядерные державы получили дополнительные баллы. Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге. Учитывалось также географическое положение страны, "логистическая гибкость" и объем природных ресурсов.

Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Кроме того, страны НАТО получили бонус из-за возможности распоряжаться средствами из общих ресурсов альянса.

Политическая система страны и характер военного лидерства при оценке не учитывался.

В прошлогоднем рейтинге Global Firepower Россия также заняла второе место. Тогда исследователи отметили, что российская армия усилилась за счет масштабной программы модернизации, роста объема производства и закупок техники в ОПК.