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Безопасность

Российские вооруженные силы вошли в тройку сильнейших армий мира

11:5631.08.2017
(обновлено: 12:09 31.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПарад в Москве. Ахивное фотоПарад в Москве. Ахивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия заняла второе место в рейтинге самых мощных армий мира по версии международной компании Global Firepower.

Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Согласно исследованию, Россия обладает самыми мощными сухопутными войсками, лидируя по количеству боевых танков. Лидером списка признана американская армия, тратящая больше всех в мире на оборону, тройку замыкает крупнейшая по численности Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

В десятку также вошли вооруженные силы Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Египта. Всего в рейтинге указаны вооруженные силы 133 стран.

В оценке учитывались более пятидесяти факторов. Как отмечается в примечании к исследованию, ранжирование участников зависит не столько от общего количества военной техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

Танк Т-72Б3 (слева) и БТР-82А на батальонных тактических учениях с боевой стрельбой отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ядерное оружие не принималось во внимание экспертами, однако ядерные державы получили дополнительные баллы. Ключевым фактором при оценке является численность рабочей силы, поэтому страны с большим населением, как правило, оказываются выше в рейтинге. Учитывалось также географическое положение страны, "логистическая гибкость" и объем природных ресурсов.

Страны, не имеющие выхода к морю, не наказывались за отсутствие флота, тогда как морские державы теряли баллы из-за отсутствия разнообразия в вооружении флота.

Кроме того, страны НАТО получили бонус из-за возможности распоряжаться средствами из общих ресурсов альянса.

Политическая система страны и характер военного лидерства при оценке не учитывался.

В прошлогоднем рейтинге Global Firepower Россия также заняла второе место. Тогда исследователи отметили, что российская армия усилилась за счет масштабной программы модернизации, роста объема производства и закупок техники в ОПК.

Презентация новых разработок концерна Калашников на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Открытие военно-технического форума "Армия-2017"
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Безопасность
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergfromvdown
А Украина, которая борется с агрессором за свободу Европы, там на 30-м месте. Порошенко негодует.
11:59
31.08.2017
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