Корабль "Пытливый" провел учения в Черном море

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль "Пытливый" выполнил в Черном море ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) выполнил ряд боевых упражнений в полигонах ЧФ. Корабль под командованием капитана второго ранга Ивана Фадеева поразил зенитно-ракетным комплексом "Оса" воздушную мишень, сброшенную с противолодочного самолета-амфибии Бе-12, и произвел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели", — сказал он.

Сообщается, что артиллеристы корабля в четверг на учениях по противоминной обороне также уничтожили плавающую мину. Отмечается, что на сторожевом корабле "Пытливый" запланированы учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических гранатометаний, а также по борьбе за живучесть корабля.