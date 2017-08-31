Корабль "Пытливый" провел учения в Черном море

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль "Пытливый" выполнил в Черном море ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
Сообщается, что артиллеристы корабля в четверг на учениях по противоминной обороне также уничтожили плавающую мину. Отмечается, что на сторожевом корабле "Пытливый" запланированы учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических гранатометаний, а также по борьбе за живучесть корабля.