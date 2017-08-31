"Кукурузник" и "чебурашка". Каким советским самолетам возраст — не помеха

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня, 31 августа, свой юбилей отмечают сразу два знаменитых советских самолета, до сих пор несущие службу в России, бывшем СССР и многих других странах мира, — легкий многоцелевой биплан Ан-2 и военно-транспортный Ан-72. Первый поднялся в воздух в 1947 году, второй — в 1977-м. Обе машины хоть и принадлежат к разным классам, имеют нечто общее — универсальность, надежность и колоссальный ресурс для модернизации, заложенный в них создателями. Даже спустя десятилетия эти самолеты остаются актуальными как в военной, так и в гражданской авиации. Об уникальных качествах Ан-2 и Ан-72 — в материале РИА Новости.
Универсальный солдат
В первый полет на Ан-2 летчик-испытатель ОКБ-153 (будущий концерн "Антонов") Павел Володин отправился 70 лет назад. Боевой пилот, всю Великую Отечественную провоевавший на дальних бомбардировщиках Ер-2 и ленд-лизовских транспортниках С-47, заметно нервничал — ему еще не доводилось поднимать в воздух опытную машину. Самолет сделал над аэродромом два больших круга на высоте 1200 метров и после 30 минут полета совершил посадку. Прототип СХА (сельскохозяйственная авиация) вел себя прилично, был хорошо управляемым и устойчивым к ветру. Государственные испытания новой машины начались уже в декабре 1947 года, а 23 августа 1948 года она была принята на вооружение ВВС. Серийное производство стартовало в Киеве.
В СССР, Польше и Китае было построено более 18 тысяч бипланов Ан-2. КНР производит его до сих пор под обозначением Y-5. Советский "кукурузник" попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет. А до первого полета Ан-3 в 1980 году Ан-2 оставался самым большим одномоторным бипланом. Существует более 30 модификаций "кукурузника": сельскохозяйственные, пассажирские, санитарные, аэрофотосъемочные, разведывательные, лесопожарные, гидросамолеты и другие.
На сегодняшний день в мире используется более двух тысяч "кукурузников" в различных вариантах. Его эксплуатируют около 20 стран мира. В России пригодны к полетам около 300 машин. Многие из них в строю уже более 30 лет. Однако Ан-2 не торопятся списывать в историю. На авиасалоне МАКС-2017 конструкторы Сибирского научно-исследовательского института авиации представили новую модификацию старого самолета под обозначением ТВС-2ДТ. Эта машина, главным образом хозяйственного назначения, будет выполнена целиком из композитных материалов (его дальние предки были деревянными), получит более мощные и современные двигатели, а также усовершенствованные органы управления.
По всем основным характеристикам новый самолет будет превосходить Ан-2, сохранив при этом его главные достоинства — маленькую скорость на взлете и посадке и небольшую длину разбега. Так, самолет будет развивать скорость в 300 километров в час (Ан-2 — 180 километров в час), дальность полета — две тысячи километров (Ан-2 — 1,2 тысячи), грузоподъемность — 2,5 тонны (Ан-2 — 1,5 тонны).
Создатели самолета утверждают, что новый Ан-2 сможет выдерживать большие нагрузки, приземляться на неподготовленных площадках и летать в условиях Крайнего Севера. Использовать его планируют для тушения лесных пожаров, а также для доставки важных грузов и пассажиров в труднодоступные районы России.
Самолет-новатор
Машина была новаторской и по многим другим причинам. В частности, применение автоматизированной навигационной системы, которая сопряжена с РЛС, позволило в экипаже отказаться от штурмана, что было впервые на советском военно-транспортном самолете.
Грузовой самолет Ан-72 создан для перевозки войск, высадки десантов, перемещения вооружения, боеприпасов и иных материальных средств. Имеется также модификация Ан-72П, применяемая для патрулирования прибрежных территориальных вод и экономических зон. Кроме того, имеется несколько гражданских вариантов — как грузовых, так и пассажирских. А одна из модификаций — Ан-74 — была специально приспособлена для работы в условиях Крайнего Севера.