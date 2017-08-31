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Безопасность

"Кукурузник" и "чебурашка". Каким советским самолетам возраст — не помеха

08:0031.08.2017
(обновлено: 08:09 31.08.2017)
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© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет Ан-2Самолет Ан-2
© Flickr / Dmitry Terekhov

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня, 31 августа, свой юбилей отмечают сразу два знаменитых советских самолета, до сих пор несущие службу в России, бывшем СССР и многих других странах мира, — легкий многоцелевой биплан Ан-2 и военно-транспортный Ан-72. Первый поднялся в воздух в 1947 году, второй — в 1977-м. Обе машины хоть и принадлежат к разным классам, имеют нечто общее — универсальность, надежность и колоссальный ресурс для модернизации, заложенный в них создателями. Даже спустя десятилетия эти самолеты остаются актуальными как в военной, так и в гражданской авиации. Об уникальных качествах Ан-2 и Ан-72 — в материале РИА Новости.

Универсальный солдат

В первый полет на Ан-2 летчик-испытатель ОКБ-153 (будущий концерн "Антонов") Павел Володин отправился 70 лет назад. Боевой пилот, всю Великую Отечественную провоевавший на дальних бомбардировщиках Ер-2 и ленд-лизовских транспортниках С-47, заметно нервничал — ему еще не доводилось поднимать в воздух опытную машину. Самолет сделал над аэродромом два больших круга на высоте 1200 метров и после 30 минут полета совершил посадку. Прототип СХА (сельскохозяйственная авиация) вел себя прилично, был хорошо управляемым и устойчивым к ветру. Государственные испытания новой машины начались уже в декабре 1947 года, а 23 августа 1948 года она была принята на вооружение ВВС. Серийное производство стартовало в Киеве.

© ИнфографикаАн-2 &mdash; легендарный "кукурузник"
© Инфографика
Ан-2 — легендарный "кукурузник"

В СССР, Польше и Китае было построено более 18 тысяч бипланов Ан-2. КНР производит его до сих пор под обозначением Y-5. Советский "кукурузник" попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет. А до первого полета Ан-3 в 1980 году Ан-2 оставался самым большим одномоторным бипланом. Существует более 30 модификаций "кукурузника": сельскохозяйственные, пассажирские, санитарные, аэрофотосъемочные, разведывательные, лесопожарные, гидросамолеты и другие.

Призывники на сборочном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОСААФ будет готовить призывников для ВДВ, морской пехоты и спецназа
В 50-60-х годах выпускались и сугубо военные варианты — Ан-2НАК для фоторазведки и корректировки артиллерийского огня, а также Ан-2 "перехватчик" со сдвоенной пулеметной турелью и прожектором для уничтожения разведывательных аэростатов. А транспортно-десантные Ан-2ТД до сих пор используются в ВДВ и ДОСААФ для подготовки парашютистов. Практически все "перворазники" прыгают именно с этого биплана — у него оптимальная скорость и устойчивость для десантирования с высот 800-1000 метров. Ан-2 в той или иной роли приняли участие более чем в 40 войнах и вооруженных конфликтах начиная с Корейской войны 1950-1953 годов.

На сегодняшний день в мире используется более двух тысяч "кукурузников" в различных вариантах. Его эксплуатируют около 20 стран мира. В России пригодны к полетам около 300 машин. Многие из них в строю уже более 30 лет. Однако Ан-2 не торопятся списывать в историю. На авиасалоне МАКС-2017 конструкторы Сибирского научно-исследовательского института авиации представили новую модификацию старого самолета под обозначением ТВС-2ДТ. Эта машина, главным образом хозяйственного назначения, будет выполнена целиком из композитных материалов (его дальние предки были деревянными), получит более мощные и современные двигатели, а также усовершенствованные органы управления.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСамолет Ан-2 опрыскивает поля ядохимикатами
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет Ан-2 опрыскивает поля ядохимикатами

По всем основным характеристикам новый самолет будет превосходить Ан-2, сохранив при этом его главные достоинства — маленькую скорость на взлете и посадке и небольшую длину разбега. Так, самолет будет развивать скорость в 300 километров в час (Ан-2 — 180 километров в час), дальность полета — две тысячи километров (Ан-2 — 1,2 тысячи), грузоподъемность — 2,5 тонны (Ан-2 — 1,5 тонны).

Создатели самолета утверждают, что новый Ан-2 сможет выдерживать большие нагрузки, приземляться на неподготовленных площадках и летать в условиях Крайнего Севера. Использовать его планируют для тушения лесных пожаров, а также для доставки важных грузов и пассажиров в труднодоступные районы России.

Самолет-новатор

Самолет АН-72. Архив
© РИА Новости / Алексей Федосеев
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Самолет Ан-72
Легкий реактивный военно-транспортный самолет Ан-72 впервые поднялся в воздух 40 лет назад. Эта машина должна была заменить в войсках морально устаревшие турбовинтовые Ан-26. В войсках новый самолет сразу же прозвали "чебурашкой" и "биноклем" из-за необычного расположения двигателей сверху крыла — со стороны они действительно напоминают большие уши или окуляры "полевика". Такая компоновка была выбрана неслучайно, так как обеспечивала дополнительную подъемную силу. Благодаря этому решению, Ан-72 достаточно каких-то 620 метров полосы для взлета и 420 для посадки. К тому же расположение двигателей над крылом снижает риск попадания в них посторонних предметов, что позволяет эксплуатировать самолет на грунтовых аэродромах.

Машина была новаторской и по многим другим причинам. В частности, применение автоматизированной навигационной системы, которая сопряжена с РЛС, позволило в экипаже отказаться от штурмана, что было впервые на советском военно-транспортном самолете.

© Фото : Dmitry ZherdinСамолет Ан-72
© Фото : Dmitry Zherdin
Самолет Ан-72

Грузовой самолет Ан-72 создан для перевозки войск, высадки десантов, перемещения вооружения, боеприпасов и иных материальных средств. Имеется также модификация Ан-72П, применяемая для патрулирования прибрежных территориальных вод и экономических зон. Кроме того, имеется несколько гражданских вариантов — как грузовых, так и пассажирских. А одна из модификаций — Ан-74 — была специально приспособлена для работы в условиях Крайнего Севера.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016.
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новые крылья. Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет
Всего было построено около 120 самолетов Ан-72. На сегодняшний день в составе ВКС, ВМФ, Пограничной службы ФСБ и войск Национальной гвардии более 40 машин этого типа. В перспективе их должны заменить легкие Ил-112 и средние Ил-214, разрабатываемые в настоящий момент Авиационным комплексом имени С. В. Ильюшина. Первые машины смогут перевозить шесть тонн грузов или 44 человека на дальность до 1000 километров с максимальной загрузкой на скорости около 550 километров в час. Вторые же будут рассчитаны на транспортировку 20 тонн груза или 90 десантников на дистанцию в две тысячи километров. Ил-112 должен совершить первый полет в 2018 году, Ил-214 — в 2022-2025 годах. В перспективе эти машины составят основу военно-транспортной авиации России.

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