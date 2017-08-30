НАТО направит экспертов на российско-белорусские учения "Запад"

БРЮССЕЛЬ, 30 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО намерена направить двух экспертов для наблюдения за российско-белорусскими учениями "Запад" по приглашению Белоруссии и одного – по приглашению Российской Федерации, сообщила РИА Новости официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями. В свою очередь замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что учения "Запад-2017" — не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто.