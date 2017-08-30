Россия и Норвегия продолжат сотрудничать по безопасности на море

МУРМАНСК, 30 авг – РИА Новости. Россия и Норвегия продолжают сотрудничать в области спасения и улучшения экологической обстановки на море, проводя совместные учения по спасению людей и сохранению экосистем, сообщил журналистам начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

"Примером эффективного проведения международных спасательных операций могут служить учения "Баренц", которые проводятся Россией и Норвегией совместно уже много лет подряд", — сказал Горбань.

Он напомнил, что по сценарию учения "Баренц-2017", которое проводилось в этом году, в нейтральных водах затонуло судно, при этом членам экипажа в составе 24 человек удалось остаться на поверхности воды.

С помощью норвежских сил – кораблей береговой охраны "Харстад" и "Фарм", спасательного катера "Рейдер фон Косс" и судна береговой администрации "Стрилборг", а также российских самолётов и вертолётов морской авиации СФ, СБС "Николай Чикер", СКР "Заполярье", спасательного судна "Мурманрыба" и водолазного катера "Водолаз Печкуров" все были спасены.

"Главное, что число терпящих бедствие равнялось числу спасённых. Результат высокий, что и говорить. Подготовка к подобным операциям у нас ведётся постоянно. Наши норвежские партнёры остались очень довольны. Не только профессионализмом наших моряков в области непосредственно спасения пострадавших", — отметил начальник управления.

Не менее важным этапом учений стал сбор условно разлившейся нефти с поверхности моря. С борта спасательного буксирного судна "Николай Чикер", с которого и велось непосредственное руководство учением, было развёрнуто плавучее боновое ограждение длиной 250 метров. С другой стороны его зацепил водолазный катер. Через несколько минут нефтяная плёнка была локализована, а затем – ликвидирована.

"Кстати, на Арктическом совете…, где группа Северного флота представляла Министерство обороны России, норвежцы это особенно отметили. Ведь в западных странах проблемам экологии придаётся первостепенное значение. И мы показали, что готовы встретиться с любыми вызовами", — добавил Горбань.