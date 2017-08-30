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Безопасность

На Северном флоте опробовали уникальный плавучий кран

08:2830.08.2017
(обновлено: 08:47 30.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Архивное фотоТяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МУРМАНСК, 30 авг — РИА Новости. Специалисты Северного флота использовали уникальный самоходный плавкран с гигантским ковшом для захвата металлоконструкций с глубины при подъеме техники и груза с затопленного в годы войны американского сухогруза "Томас Дональдсон", сообщил журналистам начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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Американское судно "Томас Дональдсон" было потоплено немецкой подводной лодкой в 1944 году возле острова Кильдин в Баренцевом море. Специалисты Северного флота в последние годы работают на сухогрузе, поднимая тяжелую технику, в том числе танки "Шерман", и грузы на поверхность.

"Операция по подъему техники, которую пытались доставить Советскому Союзу по ленд-лизу Соединенные Штаты Америки, — особая гордость. Но, если откровенно, подъем артефактов — дело второстепенное, хоть и нужное. Самое главное — отработка профессиональных навыков наших водолазов и операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря", — сказал Горбань.

Он пояснил, что работа в открытом море значительно сложнее, чем в заливе, где условия достаточно удобные — в море в любой момент может подняться зыбь. Для работы на "Дональдсоне" был сформирован судоподъемный отряд, в который вошли килектор КИЛ-143, катер "Спасатель Кононенко" и плавкран ПК-7500.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России в Норвежском море. Архивное фото
© РИА Новости / The Norwegian Armed Forces
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"На плавкране мы освоили работу грейферной установки, то есть приспособления, представляющего собой черпак, прицепляемый к грузоподъемному крану и служащий для захвата и выгрузки поднимаемого краном материала – песка, земли, горных пород и лома металлов", — рассказал начальник управления и пояснил, что плавкран имеет огромный ковш, который с глубины 70 метров может поднимать металлоконструкции, что и происходило на "Томасе Дональдсоне" во время расчистки верхней палубы затопленного судна.

По словам Горбаня, сам по себе плавкран — уникальный: раньше он был самоходным, доходил своим ходом до Новой Земли, гак может опустить почти на 100-метровую глубину. У крана есть грузовая площадка, на которую можно опустить до тысячи тонн груза. "В этом и следующем году будут проводиться работы по восстановлению самоходности плавкрана", — добавил Горбань.

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