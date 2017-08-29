Свыше двух тысяч военных примут участие в учениях "Боевое содружество-2017"

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более двух тысяч военнослужащих из России и СНГ примут участие в учениях "Боевое содружество-2017", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Учения объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество-2017" пройдут с 4 по 8 сентября на полигоне Ашулук в Астраханской области.

"В совместном учении "Боевое содружество-2017", кроме России, примут участие подразделения войск ПВО вооруженных сил пяти государств-участников СНГ: Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Остальные участники объединенной системы ПВО СНГ примут участие в учении в статусе наблюдателей", — рассказали в российском военном ведомстве.

В ходе подготовки к учениям приведено в высшие степени боевой готовности объединение ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Авиационные соединения готовятся совершить переброску на полигон Ашулук в Астраханской области. Зенитные ракетные и радиотехнические подразделения будут переброшены авиационным и железнодорожным транспортом.

"Всего в совместном учении вооруженных сил государств-участников объединенной системы ПВО СНГ примут участие более 2 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", комплексы "Панцирь-С" а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3", — сообщили в Минобороны.

Кроме того, в маневрах над Ашулуком задействуют истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, многофункциональные авиационные комплексы Су-34, перехватчики МиГ-31, вертолеты Ми-8АМТШ и другую технику.