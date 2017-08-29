Ядерный соблазн. На кого США могут сбросить свою новую бомбу

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten) США провели испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда Американские военные испытали новую модификацию ядерной авиабомбы B61 в пустыне Невада. Об этом во вторник сообщает Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) Министерства энергетики США. Это уже двенадцатая по счету модификация основного боеприпаса воздушной компоненты сил стратегического сдерживания Пентагона, впервые испытанного в 2015 году. Примечательно, что бомбы на цель сбрасывали не тяжелые стратегические бомбардировщики, а легкие истребители — F-16 и F-15E. Таким образом, американцам удалось превратить самолеты тактического звена (которых у них тысячи) в полноценные носители ядерного оружия. О том, где эти бомбы могут использоваться и представляют ли они угрозу России, — в материале РИА Новости.

Иллюзия безопасности

Авиационная бомба B61 была принята на вооружение ВВС США в 1968 году вместо морально устаревших B53 с несовершенной конструкцией и избыточной мощностью в девять мегатонн. Новое изделие было гораздо компактнее: при весе около 320 килограммов, длине 3,5 метра и диаметре 33 сантиметра оно могло снаряжаться боевой частью мощностью от 0,3 до 340 килотонн. Таким образом, B61 заняла в арсенале стратегической авиации США ниши от тактического до стратегического оружия средней мощности. Всего было разработано 12 модификаций. Четыре из них (3-я, 4-я, 7-я и 11-я) в настоящий момент стоят на вооружении, три так и не вошли в стадию серийного производства, остальные со временем списали и утилизировали. Точное количество этих бомб, готовых к боевому применению, неизвестно, однако с 1968 года было собрано более трех тысяч изделий B61 различных модификаций.

В годы холодной войны эти авиабомбы рассматривались в качестве средства ведения боевых действий с СССР в Европе, а также для нанесения ударов по стратегически важным объектам вблизи государственных границ Советского Союза. Решающая роль на это оружие не возлагалась — и тогда, и сейчас основным аргументом сил ядерного сдерживания России и США являются межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Однако и сегодня в Европе остаются около 180 бомб B61 в тактических вариантах — главным образом 11-я модификация, принятая на вооружение в 1997 году. Они хранятся на американских военных объектах, в частности на авиабазе Рамштайн в Германии.

Создание новой версии старого оружия говорит о том, что США намереваются модернизировать свой арсенал тактических ядерных средств поражения. Особенностью 12-й модификации B61 является ее хвостовое оперение и система навигации. Они делают бомбу управляемой и более точной в полете, что позволяет сбрасывать ее на удалении от цели, а не над ней. Программа модернизации предусматривает главным образом "тюнинг" ранних модификаций. Схожим образом американцы придали новые боевые возможности свободнопадающим фугасным авиабомбам, модернизировав их по программе JDAM и сделав их управляемыми. Еще одной особенностью B61-12 является усиленная конструкция, что позволяет нести ее на внешней подвеске самолета со сверхзвуковой скоростью. Предполагается, что новые бомбы поступят на вооружение истребителей-"невидимок" F-35 и F-22, однако расположение вооружений вне внутренних отсеков сильно снижает их показатели малозаметности и скорости. Принятие 12-й модификации в эксплуатацию ожидается не ранее 2019-2020 годов.

Мощность одной B61-12 составит около 50 килотонн (две-три "хиросимы"), а круговое вероятное отклонение от цели не превысит 30 метров. Таким образом, новое оружие сможет точечно поражать единичные цели — укрепленные бункеры, пункты управления войсками, военные аэродромы. Тем не менее критики в самих США считают, что сравнительно маломощный и точный ядерный боеприпас может снизить "ценз" на его применение. У военного и политического руководства страны может возникнуть соблазн использовать его даже в вооруженных конфликтах малой интенсивности. Иными словами, такая бомба может дать иллюзию безопасности применения ядерного оружия.

Одним махом

Впрочем, многие военные эксперты сомневаются, что новое американские ядерное оружие может представлять угрозу технологически развитому государству. Чтобы добраться до района бомбометания, самолету, скорее всего, придется войти в зону действия ПВО противника. Как бы далеко ни планировала 12-я модификация B61, дальность ее полета все равно уступает зенитным ракетам. А значит, ее носитель рискует быть сбитым.

"Если у государства есть высокотехнологичное оружие и радары, способные засечь самолет вблизи своих государственных границ, до цели он не долетит, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — У нас такие средства есть — зенитно-ракетные комплексы С-300, я уж и не говорю об С-400. Сбить носитель — не проблема. Хранение этих бомб в Европе — скорее политический шаг. США таким образом оказывают моральную поддержку своим союзникам по НАТО. Прямой угрозы для нас B61 не представляют. Но могут представлять косвенную".

По словам эксперта, разработка 12-й модификации ядерной бомбы направлена против стран, не представляющих серьезной угрозы для американской тактической и стратегической авиации. К ним, например, может относиться Северная Корея. Основу ПВО КНДР составляют устаревшие советские зенитно-ракетные комплексы С-75, С-125 и С-200. Кроме того, на вооружении ВВС страны имеется не менее восьми комплексов KN-06, впервые продемонстрированных на параде в Пхеньяне в 2012 году, однако их тактико-технические характеристики неизвестны. В любом случае противостоять воздушной армаде США они не в состоянии.

"Предположим, одна ядерная бомба упадет на северокорейскую столицу, — пояснил Сергей Судаков. — С большой долей вероятности режим Ким Чен Ына после этого прекратит свое существование. Это большой соблазн — одним махом решить многолетний конфликт. А радиоактивное облако от взрыва может пойти на наш Дальний Восток — до границы с Россией от Пхеньяна считаные десятки километров. И тогда плохо будет уже нам. Сейчас роза ветров не располагает к такому развитию событий, но что будет в будущем — неизвестно. Это не такой уж фантастический сценарий. В самом начале американского вторжения в Афганистан в 2001 году госсекретарь США Колин Пауэлл предлагал использовать против талибов тактическое ядерное оружие. Его тогда, к счастью, не поддержали. В противном случае юг России мог сильно пострадать от радиоактивных осадков. Так что нам нужно опасаться не самих бомб, а того, что американцы могут ими ударить по нашим соседям. Нужно прилагать все дипломатические усилия, чтобы не допустить катастрофы".

Впрочем, есть и другое мнение. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, новая модификация B61 потенциально может быть оружием агрессии против России. По его словам, об этом говорит конфигурация и сценарий военных маневров, которые НАТО проводит у российских границ.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы © AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы

"В ходе регулярно проходящих учений, в том числе в акватории Балтийского моря, ВВС стран НАТО неоднократно отрабатывали учебно-боевые задачи, предусматривавшие нанесение тактических ядерных ударов по объектам, находящимся на северо-западе нашей страны, — сообщил РИА Новости Коротченко. — Сегодня на территории Литвы, Латвии и Эстонии переоборудованы для приема тактической авиации НАТО три первоклассные военные авиабазы. На них в случае обострения военно-политической ситуации могут быть переброшены значительные части ВВС стран альянса".

Тем не менее эту угрозу еще можно купировать. Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", базирующиеся в Калининградской области, могут с большой долей вероятности "достать" до этих баз. А 6-я армия ВКС, охраняющая небо на западных границах России, является одним из сильнейших воздушных формирований Вооруженных сил страны.