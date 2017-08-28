"Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей

Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017

Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Ростех" провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. В рамках форума холдингами и организациями прямого управления госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", — говорится у сообщении.