МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
"Ростех" провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. В рамках форума холдингами и организациями прямого управления госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", — говорится у сообщении.