Эскадра ВМФ в Средиземном море пополнится двумя новейшими подлодками

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Новейшие подлодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море и войдут в состав постоянного соединения ВМФ РФ, сообщил журналистам в понедельник журналистам представитель ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря. Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", — сказал он.

Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" — пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.